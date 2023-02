Ana Gabriel ‘peleó’ en concierto con fans por comentarios políticos: ‘Quise hablar de la marcha del INE’

“Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”, comentó molesta, en pleno concierto, la cantante Ana Gabriel, quien se presentó en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, donde además de anunciar que pronto se retira de los escenarios, recibió reproches de algunos de sus seguidores en el público tras hacer comentarios políticos.

La intérprete de ‘Ay, amor’ comenzó su gira Por amor a ustedes en Estados Unidos y la primera presentación fue el sábado pasado, sin embargo, estuvo caracterizada por un momento de tensión e incluso se ausentó brevemente.

¿Qué pasó con Ana Gabriel?

A través de Twitter, Ana Gabriel ha mostrado su apoyo a la marcha del INE, que fue convocada por la oposición al gobierno para este domingo en 110 ciudades de México, en contra del llamado Plan B de la reforma electoral; ella también quiso expresar sus opiniones sobre el tema desde el escenario.

“Tenemos que defender al INE porque de esa manera defendemos a México”, dijo la artista en una pausa.

Según reportes de redes sociales, el público la criticó por ello y le pidió que ya cantara, además sonaron algunos abucheos. En ese momento, la artista se enojó y comenzó un reclamo a su público:

“Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades”.

Para quienes preguntan que pasó pic.twitter.com/hOius4RUlP — Morocha (@morocha1821) February 26, 2023

Luego de ello, comentó que se tomaría un momento para calmarse y agregó: “Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica”.

Tras regresar del descanso, la cantante anunció su próximo retiro tras casi medio siglo de carrera musical: “Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir”.

Ana Gabriel se disculpa con el público

Más tarde del incidente, a través de Instagram, la artista publicó un comunicado donde expresó que en su primer concierto salió “a dar todo”, pero una parte del público la puso en una situación difícil:

“Me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz mi canto, mi amistad y mis bendiciones”.

También pidió disculpas al público que fue a pasarla bien y agregó que ella buscaba hablar de las dificultades que pasan en Latinoamérica: “Yo quise platicarles de mi experiencia que pasé antes del concierto... y la marcha de hoy por el INE, pero el problema no vino por mi comentario, sino porque varios empezaron a gritar que cantara”.

Además, en Twitter estuvo respondiendo comentarios de sus seguidores y agregó: “quise hablar de la marcha que mañana habrá en México por la ciudadanía y defender al INE, el árbitro de las elecciones, pero salió alguien y me desequilibró emocionalmente, no pude con ello después comprendí mi error y lo hecho, hecho está”.

La cantante compartió en sus redes sociales varios videos de la movilización de este domingo, impulsada por el empresario Claudio X González, en la que mostró su respaldo, en especial, varios clips del momento en el que cantan el himno nacional en el Zócalo de la CDMX.