¡A eso vine, a defender al INE!

Nos faltó Zócalo y nos sobró ciudadanía en la defensa de la democracia y del INE. Las muestras de apoyo a la SCJN (menos a la plagiaria) fueron estruendosas y contundentes. El pueblo sabio exige que declaren la inconstitucionalidad del plan B. Entre muchas consignas se escuchó: “No somos uno, no somos 100, pinche gobierno cuéntanos bien. “El pueblo y el INE, unidos, jamás serán vencidos”. “Mi voto no se toca. Mi voto no plagia”. “Yo confío en la Corte”. “La Corte tiene por misión defender la Constitución”. Llegamos y nos fuimos en absoluta paz, en absoluto orden y mostrando una gran civilidad. El mejor momento de la histórica concentración fue cuando entonamos el Himno Nacional y muchas y muchos hicimos honor a la estrofa que dice: “Un soldado en cada hijo te dio”.

¡Viva México!

(Lourdes Mendoza y Lourdes Christlieb)

WhatsApp Image 2023-02-26 at 16.59.12 (1) WhatsApp Image 2023-02-26 at 16.59.12 (1) (Lourdes Mendoza y Lourdes Christlieb)

