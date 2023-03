Andrea Legarreta prepara demanda contra Alfredo Adame para ‘cerrarle’ la boca; ‘Me tiene harta’

El pleito entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame ha escalado; la conductora de televisión prepara una demanda en contra del actor por los recientes comentarios de su excompañero sobre su separación del cantante Erik Rubín.

La presentadora estelar del programa Hoy manifestó que ya está “harta” de los ataques de Adame y de que opine sobre su vida personal por su rompimiento con el padre de sus dos hijas y por eso procederá legalmente.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque, además, a base de mentiras, él en su locura decidió hablar de mí”, dijo en un encuentro con reporteros.

Legarreta aprovechó además el marco del Día Internacional de la Mujer para pedir a la prensa que ya no le pregunten a Adame su opinión sobre ella porque además de que la violenta verbalmente, “él no tiene nada qué opinar de mi vida”.

Adame asegura tener pruebas para ‘taponera’ demanda de Legarreta

Alfredo Adame dijo no temer a la demanda en su contra que pueda presentar Andrea Legarreta y comentó que planea contraatacar con asuntos personales y polémicas de la conductora como presunto lavado de dinero y fraudes con bienes de raíces en Acapulco.

“Si se la quiere agarrar conmigo, yo tengo tema con qué contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo”, mencionó al programa Venga la Alegría.

El exgalán de telenovelas insistió además en que su excompañera del programa Hoy supuestamente le quitó oportunidades de trabajo a él y a otras personas, a pesar de que le prestó hasta un auto nuevo Mercedes para su boda.

“20 años la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media... Cómo quiere que la quieran una persona que por su culpa corrieron a siete productores y a tres conductoras. Se acabó los veintitantos años de ataques en Televisa cuando yo no le hice nada”.

¡Alfredo Adame reacciona en exclusiva a la demanda que Andrea Legarreta pondrá en su contra! 😱📺 #VLA #YaSeVale pic.twitter.com/MnnF5ehGPb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 9, 2023

¿Cómo empezó la enemistad entre Adame y Legarreta?

El conflicto comenzó cuando el conductor insultó a la mexicana en una transmisión en vivo del programa Hoy mientras hacían un ‘sketch’ de comedia y Alfredo Adame improvisó una grosería.

Un par de años después, Adame salió del programa. En algunas ocasiones ha criticado a la conductora y en 2018 habló sobre el polémico ‘sketch’ con Adela Micha.

“Me dicen misógino por haberle dicho ‘p*rra’ a Andrea Legarreta en un ‘sketch’ de broma”, explicó el conductor quien aseguró que la mexicana no sabía que le iba a decir de esta manera.

En otra entrevista con la misma periodista, Legarreta aseguró que no estaba segura de la forma en la que inició el pleito con Adame.

“De verdad creo que su intención nunca fue ofenderme, había cariño. Nunca entendí qué pasó ahí, nunca entendí porque de pronto decidió decir cosas mala onda”, le explicó la conductora a Adela Micha.