Kevin Parker, líder de Tame Impala, se fractura la cadera; ¿Cancela sus conciertos en México?

¡Mala noticia para los fans de Tame Impala! Kevin Parker, frontman de la banda australiana de música psicodélica se fracturó la cadera al correr medio maratón y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a tan solo unos días de sus conciertos en México y Sudamérica.

Pareciera que una mala suerte persigue a los seguidores de Tame Impala en México, ya que la popular agrupación iba a presentarse en la capital junto con MGMT y Clairo en 2020, pero el concierto fue primero pospuesto para una nueva fecha debido a la pandemia y después cancelado.

Aunque la banda australiana se presentó en el Corona Capital del 2021, hace unos meses anunció su regreso para un nuevo concierto, con Cuco como invitado, este marzo del 2023 en la Ciudad de México como parte de su gira internacional ’Slow Rosh Tour’.

¿Qué le pasó a Kevin Parker, líder de Tame Impala?

El vocalista y líder del proyecto de Tame Impala informó en redes sociales, en las primeras horas de este jueves 9 de marzo, que se lesionó la cadera al correr una medio maratón y debió ser operado de emergencia; tuvieron que colocarle tornillos.

“Me fracturé la cadera. Intenté correr una media maratón con lo que resultó ser una fractura por estrés. Vaya. Llegué a 1 km de la meta. Así es la vida, supongo”, compartió el músico junto con fotos de su rehabilitación a través de las redes sociales del grupo.

Esto por supuesto encendió las alarmas de preocupación entre sus seguidores, sin embargo, Kevin Parker dijo que sus presentaciones el 10 y 11 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, así como también las de Sudamérica, siguen en pie.

“Todos los shows en México y Sudamérica siguen adelante como estaba planeado, no voy a renunciar a ustedes”, confirmó la mente creativa detrás de éxitos como ‘The Less I Know The Better’, ‘Let It Happen’ y ‘Feels Like We Only Go Backwards’.