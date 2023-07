Martha Higareda aclara respuesta del actor de ‘Barbie’: ‘Yo no dije que Ryan Gosling ME conocía’

¿Entonces ‘no se topan’? Martha Higareda aclaró en redes sociales que no mantiene una relación personal con el actor Ryan Gosling, contrario a lo que algunos internautas aseguran que expresó la actriz.

El pasado 6 de julio tuvo lugar la premier de Barbie en la que Margot Robbie, America Ferrera y Ryan Gosling caminaron por una alfombra roja para promocionar la película. Durante el evento, algunos medios de comunicación tuvieron la oportunidad de hablar con los protagonistas.

Destacó una pregunta que hizo un reportero, del programa Venga la Alegría, cuestionando a Ryan Gosling si conocía a Martha Higareda a lo que el actor contestó: “No, lo siento”.

Martha Higareda tiene una anécdota que involucra a Ryan Gosling. (Foto: Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Martha Higareda sobre Ryan Gosling?

En varias ocasiones, Martha Higareda ha compartido la anécdota en la que supuestamente Ryan Gosling la sostuvo para evitar que se cayera en un restaurante.

“Yo traía como un suetercito y las sillas tenían como un garigol de herrería, entonces se me atoró el suéter con eso. Yo creo que porque era la orilla del restaurante, había mucha grasa en el suelo y yo me resbalé…”, recordó Martha Higareda en el podcast De Todo Un Mucho con Yordi Rosado.

Aseguró que antes de caer al suelo: “siento que una persona que me agarra y es Ryan Gosling”.

A pesar de que nunca mencionó conocer personalmente al actor, en su cuenta oficial de Twitter esto fue lo que contestó la actriz sobre la respuesta de Ryan Gosling en la premier de Barbie en México:

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, escribió la protagonista de Amarte Duele (2002).

Martha Higareda aclaró que no conoce personalmente a Ryan Gosling. (Foto: Twitter / @marthahigareda)

Martha Higareda sí conoció a Ryan Gosling

A pesar de que ambas celebridades han aclarado que no se conocen personalmente, antes de la premier de Barbie, Martha Higareda compartió que tuvo la oportunidad de entrevistar al intérprete de Ken.

“No me lo van a creer… ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie, Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que les compartiré”, escribió en su Instagram la artista mexicana con una fotografía en la que sale posando con Robbie y el protagonista de La La Land: Ciudad de sueños (2016).

Aparte de que tuvo la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling, Martha Higareda acudió a la premier de Barbie acompañada de Yordi Rosado. Se desconoce si dentro de aquel evento convivió con el actor.