¿Qué creó Robert Oppenheimer? Así funciona la bomba atómica que verás en la película

Julius Robert Oppenheimer, conocido como el “padre de la bomba atómica”, es recordado por su contribución a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hizo Oppenheimer para ganar esta reputación?

La historia de Oppenheimer, una de las películas más esperadas del verano 2023, junto con Barbie, llega a las salas de cine en México la noche de este 20 de julio. Se trata de una cinta bajo la producción de Christopher Nolan, protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Matt Damon, Emma Dumont y, por supuesto… la bomba atómica.

¿Quién fue Robert Oppenheimer? ¿Por qué se le conoce como el “destructor de mundos”? ¿Por qué sus investigaciones cambiaron la historia del mundo?

¿Quién fue Oppenheimer y qué hizo?

El protagonista de esta historia es un científico estadounidense, quien jugó un papel fundamental en el desarrollo de la bomba atómica, artefacto que cobró la vida de unas 200 mil personas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York y se destacó por su pasión por la ciencia. Su fallecimiento ocurrió el 18 de febrero de 1967 a los 62 años.

¿Quién es el creador de la bomba atómica?

Es momento de recordar tus clases de la secundaria. Allá por 1938, dos químicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, lograron partir un átomo en dos partes iguales, proceso en el que se libera energía y elementos como el bario. Sí ese que aparece en la Tabla Periódica.

El descubrimiento se realizó mientras ambos científicos bombardeaban núcleos de uranio con neutrones, en los inicios de lo que ahora conocemos como física nuclear.

Un año más tarde, los físicos Lise Meitner y Otto Frisch, quienes conocían el trabajo de Hahn y Strassmann, analizaron los resultados y nombraron fisión nuclear a la posibilidad de producir una reacción en cadena mediante la fisión nuclear del uranio.

Albert Einstein entra en escena

El Proyecto Manhattan fue una iniciativa científica y militar, secreta, realizada por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. (Película Oppenherimer de Universal Studios)

Luego del avance en la fisión nuclear, el físico alemán, ganador del premio Nobel, Albert Einstein, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

Ambos advertían sobre el peligro y el poder militar del hallazgo. Además, señalaban que Alemania, ya bajó el régimen de Adolfo Hitler, intentara desarrollar una bomba atómica.

La carta contenía frases como: “el uranio puede convertirse en una importante fuente de energía en el futuro”, “bombas extremadamente potentes de un nuevo tipo se pueden construir en el futuro y destruir un puerto entero y parte de su entorno”.

Tras leer las advertencias de Einstein, el gobierno de Estados Unidos destinó los primeros fondos a la investigación de la fisión nuclear con fines militares.

¿Qué fue el Proyecto Manhattan?

Siguiendo con los recuerdos de las clases de secundaria, el llamado Proyecto Manhattan fue una iniciativa científica y militar, secreta, realizada por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo: desarrollar y construir la primera bomba atómica.

En ese contexto, Robert Oppenheimer encabezó al equipo de científicos e ingenieros que participaron en el desarrollo de la bomba atómica.

El Proyecto Manhattan contaba con un laboratorio construido en Los Alamos, Nuevo México, donde se concentraron los trabajos de investigación de cientos de personas en un ambiente discreto y controlado.

¿Qué dijo el creador de la bomba atómica y por qué se le conoce como el ‘Destructor de mundos’?

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagazaki, en Japón, las dos únicas bombas atómicas que se han utilizado en una guerra. (Shutterstock)

Robert Oppenheimer organizó el primer ensayo nuclear de la historia. El 16 de julio de 1945 se llevó a cabo la operación “Trinity”, que marcó el éxito del Proyecto Manhattan y del desarrollo de una bomba atómica.

“En mi mente pensaba en una línea del Bhagavad-Gita en la que Krishna intenta persuadir al Príncipe de que debe cumplir con su deber: ‘Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos’”, escribió Oppenheimer sobre ese día, haciendo una paráfrasis del texto sagrado del hinduismo.

¿Cómo funciona una bomba atómica?

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Japón las dos únicas bombas atómicas que se han utilizado en una guerra.

La primera en ser lanzada fue Little Boy, que explotó sobre Hiroshima, y luego se lanzó Fat Man en Nagasaki. Pero ¿por qué son tan devastadoras?

Para entender una bomba atómica es necesario conocer cómo funciona un átomo, formado por neutrones, protones y electrones.

Todos los átomos tienen un núcleo lleno de energía que está acumulada, mientras todo se mantiene unido y estable; sin embargo, la fisión nuclear implica la ruptura del núcleo para liberar la energía.

El poder de una bomba atómica proviene de un fenómeno conocido como fisión en cadena, es decir, cuando se logra separar un núcleo que libere neutrones que chocarán con otros núcleos provocando la liberación de más energía y así sucesivamente.

Robert Oppenheimer, la película de Christopher Nolan con Cillian Murphy y Robert Downey Jr.

Cillian Murphy interpreta el papel de Robert Oppenheimer en la cinta de Christopher Nolan. (Película Oppenheimer de Universal Studios)

Cillian Murphy es el encargado de darle vida en el cine a Robert Oppenheimer, el médico y padre de la bomba atómica, en la cinta del mismo nombre que aborda dos de las mayores atrocidades cometidas por Estados Unidos: los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

Para esta película, Nolan pone toda su destreza técnica en filmar el drama, pero su guión es algo embriagador adaptado de la biografía ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Esther Zuckerman, de Bloomberg, señala que la esencia de la película se encuentra en las escenas de interrogatorio que se repiten a lo largo de las tres horas, que retratan a un hombre cuya insaciable curiosidad “lo llevó a jugar a ser Dios”.

La cinta es un relato bastante claro de cómo Oppenheimer pasó de ser un estudiante brillante a un académico que coqueteaba con el Partido Comunista y al líder del programa secreto de la era de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Proyecto Manhattan, donde una coalición de científicos brillantes se apresuró para vencer a Alemania en la construcción de un bomba de capacidades destructivas sin precedentes.

“El desfile de actores es uno de los muchos placeres de Oppenheimer, pero no es lo que perdura cuando los créditos finalmente comienzan a rodar. Me quedé pensando en el peso temático de la empresa. Nolan ha elaborado una epopeya sobre los límites del heroísmo estadounidense. En esta narración , Oppenheimer, guiado por su amor por la experimentación y la arrogancia, condenó su alma por su país”.