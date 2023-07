De Barbieland al mundo real: La razón por la que 'Barbie' promete lágrimas al espectador

El llanto ocupa más espacio del que se podría esperar en la muy esperada Barbie de la directora Greta Gerwig, una película preocupada por la mortalidad y el dolor general de ser un humano, específicamente una mujer, en un mundo imperfecto.

En el centro de la exploración de Gerwig: la Barbie de Margot Robbie, una versión de la famosa muñeca de Mattel Inc. cobra vida. Al principio de la película, ella ingresa al “Mundo Real” para arreglar el repentino malestar que la ha acosado y amenaza con deshacer su sociedad utópica. Al hacerlo, experimenta dolor por primera vez y comienza a llorar. Solo una lágrima para comenzar, pero es una sensación extraña para ella y un momento deslumbrante de vulnerabilidad en pantalla.

¿Para quién está dirigida Barbie?

Me encontré limpiando el resultado de mis propios pequeños sollozos a lo largo de la película, que oscila entre la melancolía y la locura, a veces logrando ambas cosas al mismo tiempo. Ocasionalmente, hay momentos en los que Gerwig tropieza un poco con la cuerda floja metafórica que se ha propuesto. Pero el desorden está casi integrado en la idea misma de Barbie, que, en esencia, se trata de lo difícil que es ser todo para todos.

El único grupo para el que Barbie parece no estar dirigida: niños verdaderamente pequeños, del tipo que Mattel probablemente considera su público principal. Tal vez los pequeños espectadores queden fascinados con los colores brillantes y los fabulosos vestuarios y outfits, pero este filme clasificado PG-13 tiene un grado de dificultad intelectual que parece estar específicamente dirigido a los millennials como la propia Gerwig que han lidiado con su propia relación con esta muñeca y su extraño lugar en la conciencia del consumidor estadounidense.

¿Qué papel tiene Mattel en la película Barbie?

Sí, Barbie es una película producida por una empresa de juguetes, aunque la película demuestra una palpable ambivalencia —y posiblemente, un poco de incomodidad— sobre su utilidad como publicidad de Mattel, que por momentos presenta como un villano.

Profundizar demasiado en esa disonancia cognitiva podría provocar una crisis existencial como la que tiene Barbie en la pantalla. Tal vez ese sea el objetivo final de Gerwig, así como los debates sobre las versiones de la película sobre el feminismo y el patriarcado que seguramente surgirán después de su estreno.

Barbie y Ken viajan al mundo real. (Foto: YouTube Warner Bros. Pictures)

¿De qué trata Barbie?

Gerwig, quien coescribió el guión con su pareja Noah Baumbach, establece rápidamente las reglas de Barbieland. Como explica la narradora Helen Mirren, las Barbies viven en un mundo paralelo al nuestro, donde todos los problemas del feminismo se han resuelto porque Barbie puede ser cualquier cosa: doctora, astronauta, sirena, presidenta.

Las Barbies viven una existencia sin preocupaciones en su sociedad dirigida por Barbies, cuyos días son perfectos y todas las noches son noches de chicas. Los Ken, por su parte, añoran la mirada de una Barbie para sentirse realizados. Un Ken en particular (Ryan Gosling) está especialmente desesperado por el amor de su Barbie (Robbie), quien en su mayoría no está interesada en él.

Pero entonces la Barbie de Robbie, que se refiere a sí misma como la “Barbie estereotipada”, comienza a tener pensamientos de muerte. Sus pies, siempre de puntillas, van planos. Un poco de celulitis aparece en su piel. Las otras Barbies la envían a “Weird Barbie” (Kate McKinnon), una especie de oráculo cuyo rostro ha sido manchado con marcador y cuyo cabello ha sido cortado.

Weird Barbie explica que la niña que juega con la Barbie de Robbie le ha impuesto estos sentimientos, provocando una ruptura entre Barbielandia y el mundo real. Para arreglar esto, Barbie debe aventurarse en nuestro universo. Como un cachorrito demasiado ansioso, Ken la acompaña.

La travesía de Barbie en el mundo real

Cuando Barbie y Ken llegan a este territorio desconocido, inmediatamente tienen experiencias opuestas. Patinando en Santa Mónica, Barbie experimenta miradas lascivas por primera vez, mientras que Ken de repente comprende cómo es vivir en un patriarcado, un placer que finalmente trae de regreso a Barbieland. (Después de su viaje al mundo real, eventualmente regresan, con resultados mixtos).

Mientras tanto, Barbie, en una búsqueda para resolver lo que la atormenta, termina en compañía de una adolescente resentida (Ariana Greenblatt) y su Barbie- Madre amorosa (América Ferrera). Tienen que evadir la captura por parte del Sr. Mattel (Will Ferrell) y su suite ejecutiva exclusivamente masculina, cuya demografía confunde a Barbie.

El guión de Gerwig y Baumbach te pide que pases por alto la mecánica de cómo estas muñecas de tamaño real pueden brincar por Los Ángeles sin saber cómo funciona realmente algo, mientras invierte profundamente en la difícil situación de Barbie mientras lucha con su nueva conciencia. Casi increíblemente, funciona.

Los personajes aprenden de la sociedad contemporánea y aplican sus conocimientos en Barbieland. (Foto: YouTube Warner Bros. Pictures)

Al final, la aventura de Barbie la obliga a enfrentarse a la crueldad y la desigualdad de la sociedad contemporánea, todo mientras atestigua su influencia en el hogar mientras Ken aporta su nueva comprensión al resto de los Ken. Al hacerlo, tiene que averiguar quién es, qué representa y, de manera crítica, qué es lo que realmente quiere de la vida de los demás y de sí misma.

Hay momentos que se sienten estirados. En la segunda mitad, un número musical extendido de Ken, con tintes de Busby Berkeley, Agnes de Mille y NSYNC, es delirantemente tonto y visualmente espectacular; se prolonga demasiado, a pesar de lo más destacado de Gosling indagando en sus raíces en el Club de Mickey Mouse. De hecho, Gosling es muy divertido interpretando a Ken como un himbo inseguro, ya ha recibido, y seguirá recibiendo, la mayoría de los memes, pero Barbie prospera con la actuación matizada de Robbie.

Sería fácil inclinarse hacia los aspectos camp del papel, pero Robbie se enfrenta a Barbie con los ojos muy abiertos. Sus escenas frente a otras mujeres que no son Barbies, específicamente Ferrera y Rhea Perlman (la última interpretando un personaje que no voy a estropear), tienen el tipo de tirón suave y emocional que Gerwig aportó a su película debut Lady Bird y su adaptación de Little Women.

La diversión que Gerwig tiene con su material es inconfundible, desde las secuencias musicales extendidas hasta la época dorada al estilo de Hollywood pasando por la efímera Barbie que destaca repetidamente. (¿Sabías que Barbie tenía un perro que hace caca? ¿que una vez hubo una Skipper, su hermana pequeña, a la que le crecieron senos?)

Aun así, el núcleo de Barbie está en esas lágrimas que derrama Robbie. Ella está interpretando a una muñeca, pero sus lágrimas se sienten reales. También podrías arrojar algunas.