Lyn May se compara con Barbie tras furor de película: ‘La única muñeca soy yo’

Tras el lanzamiento del nuevo tráiler de Barbie, donde Margot Robbie dará vida a la icónica muñeca, Lyn May se pronunció en contra e hizo un comentario que dividió opiniones en redes sociales.

En su perfil de Instagram, la vedette subió una foto en la que aparece con cabello rubio y fleco, rodeada de otras melenas en tonos amarillos y castaños claros, imitando una de las clásicas poses de Barbie: mirada al frente y sutil sonrisa.

Además, aprovechó para mencionar que próximamente sacará material musical, aunque no dio más detalles.

“¿Barbie? Todos saben que la única muñeca soy yo (emoji de beso) Gracias por todo su amor y cariño mis amores! Los amo… Pendientes a mi nueva música”, escribió Lyn May en la descripción.

Captura de pantalla de la publicaión de Lyn May en Instagram.

Los comentarios se dividieron en su publicación, pues mientras unos la apoyaban, otros hacían comentarios irónicos y sarcásticos sobre el ‘tipo de muñeca’ que es.

¿Qué procedimiento cambió el rostro de Lyn May?

En más de una ocasión, la también actriz de películas ha hablado de la vez que, a raíz de un procedimiento estético, cambió la forma de su rostro, misma que ha buscado modificar con cirugías; no obstante, su problema persiste hasta hoy.

Durante una plática con Mara Patricia Castañeca, Liliana Mendiola, nombre de la vedette, recordó que tenía menos de 30 años cuando le ofrecieron inyecciones de cólageno.

“Estaba muy joven, no necesitaba inyectarme nada, tenía 29 años. A esa edad ¿qué necesitas? Llegó una mujer y me ofreció ponerme los pómulos e inyectarme colágeno... Una ignorante y ¡paz! Me inyectó aceite de cocina y me dio en la torre”, expresó en aquella ocasión.

Lyn May de joven. (Foto: Instagram / @lyn_may_)

Tiempo después empezó a experimentar molestias en el área donde le inyectaron el presunto colágeno, y se dio cuenta de que eran bolas duras que bien podría quitarse con otra cirugía, sin embargo, optó por no retirarlas.

“Vas a que te la quiten pero te cambian la bolita por una cicatriz. Ya no quedas bien”, aseguró Lyn May, quien posteriormente se realizó más cirugías estéticas donde, con el paso de los años, han logrado quitarle volumen a su rostro, mismo que adquirió con el aceite que le inyectaron.