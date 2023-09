PERFIL: ¿Quién es Lewis Howes, novio de Martha Higareda que le propuso matrimonio?

Así es, Yordi: Este sábado se dio a conocer que la actriz mexicana Martha Higareda se comprometió con su novio, el empresario estadounidense Lewis Howes, durante una de sus presentaciones.

El video que subió el también conferencista en redes sociales deja ver a Higareda como invitada especial de una presentación que hizo en Columbus, Ohio. En el mismo, se ve a Howes arrodillado frente a la actriz de No Manches, Frida, quien llevó sus manos al rostro a modo de sorpresa.

Mientras las y los asistentes gritaban emocionados, Lewis sacó un anillo de su pantalón y le propuso matrimonio a su ahora prometida, quien le dijo que sí, ante la ovación del público.

¡Dijo que SÍ! ¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio! Martha Higareda ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos, amor”, escribió en su publicación, que tiene hasta el momento más de 336 mil me gusta.

La actriz mexicana no se ha pronunciado en redes sociales sobre su compromiso hasta la redacción de esta nota, sin embargo, sí compartió una historia en la que su pareja la etiquetó, confirmando que está próxima a casarse.

Publicación de Lewis Howes en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Lewis Howes?

Lewis Howes es un empresario estadounidense originario de Ohio, precisamente el sitio donde se comprometió con Martha Higareda. Actualmente tiene 40 años.

En su juventud fue gran apasionado del deporte, llegando a jugar de forma profesional en la Arena Football League, pues su sueño era ser jugador de la NFL. Sin embargo, una lesión le impidió cumplir con su sueño. Además de futbol americano, practicó handball.

Años después empezó a incursionar en el ámbito de los negocios y el marketing, buscando la forma de generar dinero. Y así lo logró gracias al Internet y las redes sociales.

Sin dejar de lado su pasión por el deporte, decidió fundar empresas con giros que tuvieran que ver con el tema, y es así como nace SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales. También es CEO de Sports Executives Association, una página para ejecutivos enfocados en el deporte.

Lewis Howes llegó a ser deportista a nivel profesional. (Foto: Instagram / @lewishowes)

Además de empresario, decidió ser escritor y coach motivacional. Sus libros, como The school of greatness y The mask of masculinity se encuentran como best sellers en Estados Unidos.

Howes imparte conferencias para motivar a todos aquellos que, como él, se sintieron estancados en algún momento de su vida, y de esta forma contagiar su ‘mente positiva’.

Desde 2013 tiene un podcast llamado también The school of greatness, donde habla de negocios y superación personal con algunos invitados especiales. En realidad, Lewis Howes es uno de los influencers más populares de Estados Unidos.