Martha Higareda y Karla Souza financian a clavadistas mexicanos en Mundial de Berlín

Los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Williars consiguieron una medalla de bronce en la final del Mundial de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros durante la competición internacional celebrada en Berlín, Alemania.

Sin embargo, el apoyo económico de nueva cuenta no vino de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que congeló sus becas a los atletas de deportes acuáticos en medio de las declaraciones de su titular, Ana Gabriela Guevara.

La polémica sigue para la institución debido a que los deportistas han tenido que recurrir a diversas actividades para obtener recursos en medio de su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y Balleza es uno de ellos, pues hace poco abrió su página con contenido para adultos.

Ahora reveló que las actrices Martha Higareda y Karla Souza fueron fundamentales para conseguir el logro para su carrera, ya que pagaron las inscripciones. “Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín (…) la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza”, dijo a Claro Sports.

El cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, también hizo posible su participación al ayudarlos con los gastos de sus viajes. “A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido. El cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá”, agregó.

Diego Balleza agradeció el apoyo de las actrices para ganar su medalla en el Mundial de clavados. (Foto: Instagram @diegoballezaoficial)

CONADE desaparecerá la Federación Mexicana de Natación y Clavados

En septiembre de 2021, la World Aquatics desconoció al directivo Kiril Todorov, quien fue vinculado a proceso por presunto peculado, por lo que asignó un Comité Estabilizador.

Ante ello, la CONADE procedió a desaparecer la Federación Mexicana de Natación (FMN), ya que en su situación actual no pueden funcionar en México.

Lo anterior lo dio a conocer en un documento dirigido a María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), en donde se le retira el Registro Único del Deporte (RUD) por incumplir la ley.