El platillo que le costó a María José Magán su salida de ‘MasterChef Celebrity’ 2025: ‘Me arriesgué’

De Venezuela a la cocina de MasterChef Celebrity Generaciones 2025: María José Magán, actriz de Señora acero, vio frustrados sus sueños de llegar a la final de la competencia culinaria tras preparar una arepa que le recordaba “a su niñez”.

La intérprete de telenovelas como Quererte fue parte del equipo de Los Millennials, junto a Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, en esta edición, pero se convirtió en la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity.

María José Magán estuvo en el equipo de Los Millennials en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía) (JANTONIO FLORES)

“Me arriesgué mucho al escoger las arepas como último platillo en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity, es una receta que quería hacer desde el inicio, pero debía escoger otra cosa, sobre todo por los ingredientes”, explicó en entrevista para El Financiero.

María José Magán eligió este platillo porque le recordaba el desayuno cuando vivía en Venezuela y porque tenía el objetivo de mezclar la cultura gastronómica mexicana y la venezolana, sin embargo, le faltó un ingrediente: chile.

“Ese platillo era mi niñez, yo lo desayunaba todos los días, es como los tacos mexicanos para mí, quise hacer una mezcla de la comida mexicana con la venezolana, pero sin chile, por eso preparé una tinga de pollo sin chile en esta fusión de culturas, pero no se pudo como lo imaginé, aunque llevaba un poco de mi esencia y de mi corazón”, contó.

María José Magán preparó una arepa en el duelo de eliminación de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía)

¿Cómo fue la eliminación de María José Magán en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

La actriz de Un día para vivir se enfrentó a los jueces de MasterChef Celebrity por última vez en el cuarto capítulo del reality.

Ella no terminó de cocinar la arepa porque se acabó el tiempo y presentó un plato inconcluso ante el jurado: “María José, desde que empezó este episodio hicimos énfasis en la toma de buenas decisiones en la cocina y en este reto tomaste malas decisiones”, señaló el chef Adrián Herrera, motivo por el que ella quedó expulsada.

“Al final solo me quedó bajar la cabeza, decir que la regué, ellos son los especialistas, debes aprender de cada uno de ellos, aunque estar ahí de frente me hizo sentir que mi corazón se me iba a salir, era mucho nervio, angustia y ansiedad”, declaró ‘Mari Jo’.

Aunque ella tomó los consejos de los tres chefs, le pareció algo difícil y hasta peligroso el descuidar lo que estaba cocinando para prestarles atención: “Es complicado cuando estás en la cocina, cuando se acercan y te corrigen o aconsejan, parar el oído con ellos sin descuidar los ojos y las manos en tu platillo (...) Es peligroso estar ahí, te puedes quemar, cortar, pueden ocurrir accidentes si no pones la debida atención”.

María José Magán fue la cuarto eliminada de 'MasterChef Celebrity Generaciones' 2025. (Foto: Cortesía)

Finalmente, la actriz venezolana aseguró que disfrutó su experiencia como participante de MasterChef Celebrity Generaciones, pero prefiere cocinar en su casa con sus tiempos medidos y no con la presión del reality show.

“Me encanta cocinar, pero a mis tiempos, esa adrenalina de cocinar contrarreloj está padre, pero no podría hacerlo todos los días, no lo disfruto (...) Me gusta preparar mis platillos sin estrés, pero esa adrenalina me gustó, pero cuando terminó, o sea cuando recuerdo la experiencia (...) No sé cómo sobrevivir a esto”, contó.

¿Quién es María José Magán, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

María José Magán nació en Caracas, Venezuela, en 1984, pero tomó la decisión de probar suerte en México para iniciar su trayectoria artística, así ingresó al Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión (CEFAT).

Ella debutó en 2008 en la telenovela Secretos del alma y en 2012 se integró al elenco de Pobre diabla, uno de los proyectos más importantes para su carrera.

Entre sus actuaciones más destacadas está la de la serie Un día para vivir, en Señora Acero, en la telenovela Por amar sin ley y en Cielo rojo.

La actriz venezolana mantuvo una relación con el actor Matías Novoa y fruto de su noviazgo nació Axel, quien actualmente tiene 13 años.

María José Magán en 'MasterChef Celebrity 2025'. (Foto: Cortesía) (JANTONIO FLORES)

¿Quiénes son los eliminados de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Los eliminados de MasterChef Celebrity hasta el momento son 4, lista donde está el comediante Memo Ríos, la actriz Rosa Gloria Chagoyán, el influencer Iram Mendiola y Bobby Larios, además de María José Magán. Este es el orden de salida de cada uno de ellos: