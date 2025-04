Platillo de Iram Mendiola le hizo daño a Zahie Téllez en ‘MasterChef’: ‘Te pasaste, tu pollo estaba crudo’

¡Salió más caro el caldo que las albóndigas! El influencer Iram Mendiola fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones, luego de presentar el platillo “pollito esquizofrénico”, el cual tuvo terribles calificaciones y hasta le hizo daño a la legendaria juez Zahie Téllez.

Iram perdió el pasado domingo en el reto final ante Memo Ríos; era uno de los integrantes de La generación Z, equipo en el cual también están Isaías Espinoza, Leslie Gallardo, Nicole Chávez y Herly.

¿Qué platillo cocinó Iram Mendiola en ‘MasterChef’?

El creador de contenido presentó un guisado de pollo en salsa, acompañado de yuca; de postre, sirvió plátano macho con leche condensada.

Iram Mendiola preparó pollo con yuca. (Foto: MasterChef).

“La salsa está cruda, a veces dios baja a la tierra y castiga a gente como a mí, este es un plato efectivamente esquizofrénico”, dijo el juez Adrián Herrera tras probarlo.

En tanto, el chef Poncho Herrera comentó que le gustaron el pollo y la salsa, mientras que Zahie mencionó: “La esquizofrenia no la entiendo en este plato, más bien ¿te gustó a ti o no?“. Luego de que Iram respondió que sí le gustó mucho, ella agregó: ”ahora ya entiendo la esquizofrenia, gracias".

Sin embargo, esa no fue toda la crítica, pues en el podcast Como Staff, Iram relata que la chef se le acercó fuera de cámaras.

Iram Mendiola fue el primer eliminado de la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Instagram @masterchefmx)

¿Qué le dijo la chef Zahie Téllez a Iram Mendiola por su platillo?

Iram Mediola conversó sobre sus experiencias detrás de cámaras en MasterChef Celebrity en Como staff, donde relató que la tensión de que califiquen tu platillo nunca se pierde porque son chefs profesionales.

Además, el creador de contenido explicó que él sí estaba buscando que lo regañaran: “Parte de mi estrategia era buscar el regaño para poder hacer las gesticulaciones por las que me conoce Tik Tok... tener un plato feo me iba a dar el foco para cosas chistosas”.

Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez son los jueces de 'MasterChef Generaciones'. (Foto: Cortesía MasterChef). (JANTONIO FLORES)

Según Mendiola, los episodios se graban en varios días y en uno de esos momentos tuvo un encuentro con Zahie Téllez:

“Ellos te pueden ver fuera de foco y decirte tus verdades del platillo que hiciste ayer, la chef sí se acercó y me dijo ‘te mamaste, me enfermé del estómago’... Aprovecho este espacio para darle una disculpa a la chef Zahie, textualmente me dijo ‘tu pollo estaba crudo, te pasas de pendejo’. Una disculpa enorme, sí, me mamé, me sentí mal, en mi defensa nunca había cocinado con esos ingredientes”.

Iram Mendiola no sabía cocinar antes de 'MasterChef México'. (Foto: Facebook MasterChef).

De acuerdo con el influencer, su principal problema fue que no sabía qué era la yuca y ni siquiera tenía idea de cómo cocinarla.

Larousse Cocina detalla que la yuca es un tubérculo feculento de pulpa blanca y cáscara café, muy arraigado en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz y Yucatán, “con la yuca se preparan diversos platillos dulces y salados, caldos, sopas, moles, salsas o postres”... aunque al parecer no es buena idea con “pollito esquizofrénico”.

Iram Mendiola no sabía cocinar antes del reality

En el podcast, Iram admitió que realmente no sabía cocinar nada antes de entrar a MasterChef Celebrity: “Carnales, no, claramente no, un huevito... en la infancia me dieron chicharrón en salsa verde, picadillo y tacos dorados, sé cocinar lo que me daba mi abuela”.

Sin embargo, no se sintió tan presionado por su falta de experiencia y les dieron clases antes de grabar, lo que le proporcionó algunos conocimientos básicos sobre cocina y emplatado. También recibió consejos de conocidos en la gastronomía.

Iram admitió que sí recibió una remuneración por su participación en MasterChef: “Sí, sí me dieron ahí mi camaroncillo para por mi aparición, por mi ligera aparición ahí”.

MasterChef Generaciones se estrenó el 30 de marzo de 2025. (Foto: Cortesía MasterChef). (JANTONIO FLORES)

¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Como su nombre lo dice, en esta edición los participantes de MasterChef Celebrity son de varias generaciones:

Los Clásicos

Memo Ríos

Rosa Gloria Chagoyán

Ofelia Medina

Anabel Ferreira

Gaby Rivero

Generación Casete

Bárbara Torres

Luis Fernando Peña

Plutarco Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

Los Millenials

Lylo Fa

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

María José Magán

La Generación Z