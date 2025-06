Memo Ríos, el comediante que solo sabía cocinar huevo duro antes de entrar a ‘MasterChef Celebrity’

“¡Aplausos!“: la frase que el comediante mexicano Memo Ríos hizo famosa desde la década de los 80 ‘viajó en el tiempo’ hasta la cocina de MasterChef Celebrity 2025, reality al que entró solo con la experiencia de hacer huevo y se fue con el premio de darse a conocer con “la chaviza”.

“Nunca había cocinado en mi vida, solo preparé una vez dos huevos duros, eso es verdad, no sabía hacer un omelet ni asar salchichas, nada, vengo de una época donde estaba prohibida la cocina porque tu género estaba en peligro, para mí fue una experiencia con un desafío increíble”, relató en entrevista con El Financiero.

¿Cómo terminó un cómico que no sabía cocinar en un reality de comida? El culpable es Toni Balardi, humorista y exparticipante del mismo show, quien le dio el empujoncito que le falta a Memo para animarse a participar con el equipo de Los Clásicos en MasterChef Celebrity 2025.

Memo Ríos estuvo en el equipo de Los Clásicos en 'MasterChef Celebrity Generaciones' 2025. (Foto: Cortesía) (JANTONIO FLORES)

¿Por qué Memo Ríos entró a ‘MasterChef México’ 2025?

“Toni Balardi me motivó a entrar, me dijo que él tampoco sabía cocinar, pero que la experiencia me iba a encantar, porque aparte tenías una promoción con un público nuevo y familiar, especialmente en las nuevas generaciones que no nos conocen ya, me intrigó esto (...) Además, seguro aprendía algo nuevo”, explicó el comediante de 74 años.

Memo Ríos fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity, pero tres semanas le bastaron para cumplir con su principal objetivo: estar vigente en un público distinto.

“Yo esperaba ser más conocido, introducir mi humor para que me conociera la chaviza, los jóvenes, y se logró, ahora se acercan a mí a pedirme fotos, no solo personas mayores, también niños (...) La ganancia mayor fue poder mostrar a Memo Ríos, la persona”, detalló.

Otro de los motivos que llevó a Ríos a entrar al programa de cocina es que es un reality show diferente “al resto”, con toques más familiares y de sana competencia.

“Es un reality que no tiene la negatividad relacionada con odios, insultos, donde se muestra la miseria humana, que tuvieran un desafío real, que es la cocina (...) Estaba yo ahí para meter en los momentos adecuados, porque si me excedía, entonces me iba a tachar de payasito”, dijo.

Memo Ríos salió de 'MasterChef Celebrity' 2025 luego de un duelo de eliminación contra Anabel Ferreira. (Foto: Cortesía) (JANTONIO FLORES)

Memo Rios pensó no durar tanto en ‘MasterChef Celebrity’

En esta edición, los participantes de MasterChef Celebrity se dividen en equipos segmentados por generaciones y Memo Ríos se integró en el equipo de Los Clásicos junto a Rosa Gloria Chagoyán (segunda eliminada), Ofelia Medina, Gaby Rivero y Anabel Ferreira.

La falta de experiencia en la cocina lo hizo pensar que sería eliminado en el primer programa de MasterChef Celebrity 2025, pero no fue así considera que “seguramente fueron benevolentes con él”, además, destaca que sus compañeros lo ayudaron.

“Tuve mucha suerte de no ser el eliminado antes, me salvó el primer platillo de Iram Mendiola, que dicen estuvo peor que el mío, el segundo programa de MasterChef me apoyó Luis Fernando Peña, pero en el tercer capítulo no tuve chance de escuchar a nadie, pero me voy con una muestra de humanidad y empatía, así que Memo Ríos es un ganador”, contó.

Memo Ríos fue el tercer eliminado de 'MasterChef Celebrity 2025'. (Foto: Azteca Uno)

Memo Ríos reacciona a las críticas de la chef Zahie Téllez en ‘MasterChef Celebrity’ 2025

Los jueces de MasterChef Celebrity 2025 critican o aplauden los platillos de los participantes del reality show.

El último platillo del comediante fue un pescado en salsa, el cual fue señalado por su “falta de sal” por el chef Adrián Herrera; sin embargo, las críticas de la juez Zahie Téllez fueron las más polémicas porque le dijo “que no tenía dignidad”.

“Las críticas de la chef Zahie Téllez no fueron intencionales, ella está en su papel de juez donde hay que convencerla y comprenderla, ella mostró ese papel duro, no fueron desafortunadas las palabras, pero, cómo voy a tomar en serio lo que me dijo, eso de ‘hay que tener más dignidad’“, explicó.

El cómico afirma que Zahie es su amiga y agradeció las críticas porque “no fueron injustas”:

“Yo la conozco, es una mujer muy humana, benevolente y es mi amiga, ella se acercó a ayudarnos, pero no fue injusta, mi pescado estaba mal, así que les agradezco que fueron muy tranquilos conmigo, no sé si fue por la carrera, la edad, pero fueron muy empáticos”, finalizó.