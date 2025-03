‘Dije chistes para tirarle al gobierno’: Jorge Falcón dio show en el cumpleaños de un narco

Un narcotraficante ‘invitó’ a Jo Jo Jorge Falcón para dar un show en una fiesta de cumpleaños de un líder criminal, donde el comediante hizo “chistes para tirarle al gobierno”.

Existen casos como el de Julio César Chávez, que recibía regalos del narco y acudía a fiestas con ellos, pero otros eran llevados “con engaños” a dar presentaciones en lugares alejados de las zonas urbanas.

Ese es lo que le pasó al comediante Jorge Falcón, quien contó la anécdota del momento en que conoció a un narcotraficante mexicano en una hacienda donde había tiradores protegiéndolo.

Jorge Falcón conoció a un narco mexicano. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el encuentro de Jorge Falcón con un narcotraficante?

El comediante mexicano llegó a un sitio que estaba custodiado por hombres armados, pero antes de llegar al lugar para dar el show en el cumpleaños del narco fueron interceptados por unos “jovencitos” con armas largas.

“Fui con engaños a un lugar, no diré nombres, pero era el cumpleaños de un patrón, me llevaron en mala onda (...) Me recogieron tres camionetas con varias personas en un hotel, tomamos carretera, salimos por una brecha y llegamos a una hacienda con tiradores arriba, antes salieron unos chamacos de la maleza con metralletas y preguntaron a quién traían, creo tenían entre 16 y 18 años”, dijo en una entrevista para Yordi Rosado.

“Fueron muy amables, nos trataron maravillosamente bien, me indicaron el camino porque estaba nervioso, ya eran las 6 de la tarde y en el lugar tocaba una banda que tocaba bonita, me dijeron que ya estaba la fiesta y era la Banda Limón (...) Había 50 mesas vacías y una con 6 o 7 tipos cerca pegados a la pared, en esa estaba el patrón”.

El cómico Jorge Falcón salió al escenario después del grupo de regional mexicano para dar su show frente a menos de diez personas: “Salí con muchos nervios, hice chistes para tirarle al gobierno, también bromas de drogas y aplaudieron durante mi show de 35 minutos porque me sentí cansado y estaba todo sudado (...) Pensaba que me iban a matar, pero no, después de mí iban otras bandas y cantantes, pero antes de irme me llevaron con el patrón”.

El encuentro del comediante mexicano con el capo fue breve porque le dieron las gracias y lo dejaron ir, justo en el momento que llegaron los invitados a la reunión.

“Me jalaron para ir a verlo, aunque les pedí que no lo hicieran (...) Me dieron las gracias y me felicitaron porque los hice reír y ‘les hice el día’, me ofrecieron llevarme lo que quisiera o lo que pidiera (...) Si hubieran llegado los soldados se arma una balacera y a lo que sea le tiran, fue una de las experiencias más difíciles”, dijo.

Jorge Falcón salió de la hacienda cuando llegaron los invitados a la fiesta del narcotraficante mexicano porque la celebración iba a durar “más de un día”.

“Cuando me salí, llegaron los invitados en unas Suburban, era puro sombrerudo y me contaron que la fiesta duraba de 3 a 4 días, por eso estoy agradecido de abrir el evento”, finalizó.