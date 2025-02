La vez que Álex Lora le cantó a Caro Quintero en el Reclusorio Norte: ‘Nos invitaron unas cubitas’

Compartieron el mismo cielo, compartieron el mismo tiempo y el mismo lugar: Alex Lora conoció a Rafael Caro Quintero cuando dio un concierto en el Reclusorio Norte.

Antes de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos, el ‘Narco de narcos’ pasó por cárceles mexicanas. En su paso por el Reclusorio Norte, el vocalista de El Tri le dedicó una canción durante un concierto.

Alex Lora visitó la cárcel para dar un show y entre el público estaba Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, quien le solicitó cantar un tema para él.

Caro Quintero es conocido como 'El narco de narcos'. (Foto: Especial) (Nación321/Especial)

¿Cómo conoció Alex Lora a Caro Quintero en la prisión y qué canción le dedicó?

El vocalista de El Tri compuso una canción para Caro Quintero y su romance con Sara Cosío, que interpretó en vivo para el Capo en un concierto en el Reclusorio Norte, donde recibió una petición del exlíder del Cártel de Guadalajara para que cantara el tema ‘Sara’.

Lora estuvo en una entrevista con Franco Escamilla donde contó más detalles del momento en que estuvo cerca del ‘Narco de narcos’:

“Cuando salió esa rola, me tocó cantar en prisión y ahí estaba él (Rafael Caro Quintero), ese día mi show fue como en un cine y había un cuartito donde se proyectaban las películas, ahí se veían unas sombras y me dice un valedor que se acercó y me dijo ‘ahí está Caro, si le puedes cantar la rola que le compusiste’, sí, ahorita, dos rolitas más y con gusto se la tocamos”.

Alex Lora compuso una canción para Caro Quintero. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Lora anunció la esperada canción dedicada al narcotraficante y los asistentes “estaban alegres” porque “estimaban a Quintero”: “Vamos a tocar una canción, se la compuse a un valedor de todos ustedes, se pusieron muy felices y nos invitaron unas ‘cubitas’”.

El narcotraficante mexicano envió regalos para Alex Lora, donde se incluyeron botellas de alcohol, refrescos y azúcar para prepararse un café.

Este es un fragmento de la letra de la canción ‘Sara’:

Sara, gritaba Caro Quintero, Sara, ay, Sara, como te quiero

Aunque tu familia no lo quiera creer diles a todos que mi amor por ti es sincero

Y aunque ahorita esté hasta atrás, nomás que salga, nos fumamos un kilo entero, Ay, Sara, como te quiero

Sara (Sara, Sara, Sara-ra-ra-ra) (Sara, Sara, Sara-ra-ra-ra) gritaba Caro Quintero

¿Quién es Sara Cosío, expareja de Caro Quintero mencionada en la canción de Alex Lora?

Sara Cosío tuvo una familia relacionada con la política, es hija de Octavio César Cosío, exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina de Guillermo Cosío, exgobernador de Jalisco.

El periodista Jesús Esquivel aseguró que ella visitaba antros y restaurantes de lujo en Guadalajara, donde conoció a Caro Quintero.

“La segunda o tercera vez que Caro Quintero la vio fue en un restaurante de Ernesto Fonseca Carrillo que se llamaba Lido. Era una casa antigua convertida en restaurante, frecuentado por las personalidades del gobierno y de la alta sociedad de Guadalajara" escribió Esquivel en el libro La CIA, Camarena y Caro Quintero: La historia secreta.

¿Cuándo detuvieron a Caro Quintero por primera vez?

Rafael Caro Quintero fue acusado por el asesinato de ‘Kiki’ Camarena, agente de la DEA de Estados Unidos y detenido en 1985, de acuerdo con AP.

Las autoridades mexicanas lo dejaron en libertad en 2013 y al salir continuó con sus actividades de narcotráfico, esta vez para el Cártel de Sinaloa, junto al ‘Mayo’ Zambada, según informes de la DEA.

‘El narco de narcos’ fue nuevamente detenido en julio de 2022 en Sinaloa y desde entonces está preso.