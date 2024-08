‘La people anda activa allá en Culiacán’: ¿Cuáles son los corridos para Iván Archivaldo Guzmán?

¿'Se quedaron a tres pasos’? Al parecer no porque este jueves 29 de agosto inició el rumor de la detención de Iván Archivaldo Guzmán (por el momento no hay nada confirmado), integrante de ‘Los Chapitos’ y aunque por las autoridades son considerados criminales, para otros son fuente de inspiración para la creación de corridos.

Las bandas de regional mexicano tienen la costumbre (no de manera generalizada) de dedicar letras completas o fragmentos de canciones a los narcotraficantes mexicanos y el hijo del Chapo Guzmán no es la excepción.

Las autoridades detuvieron a Iván Archivaldo Guzmán, se reportó este jueves. (Foto: Especial)

Estos son los corridos para Iván Archivaldo Guzmán y Los Chapitos

Pasa el tiempo y los narcocorridos solo cambian de personajes, pero se mantienen dentro del gusto de la gente y no importa si son músicos del pasado con trayectorias más largas o los nuevos talentos, el tema de la violencia y los grandes capos continúan dentro de la música mexicana.

Enigma Norteño - El señor Iván

En 2015 surgió una canción popular acerca de Iván Archivaldo Guzmán llamada El señor Iván, de la banda Enigma Norteño, donde habla de la vida del hijo de Joaquín Guzmán Loera cuando El Chapo fue detenido y extraditado para Estados Unidos.

“Pues la silla del Chapito la tiene el señor Iván, soy el reflejo del viejo cuando me miro al espejo, ya tengo las instrucciones para cuidar Culiacán, tengo el sartén por el mango porque me dieron el mando”, se escucha en la pieza.

‘La People’ - Peso Pluma y Tito Doble P

La People, de Peso Pluma, más que hablar de uno de los integrantes del Cártel de Sinaloa, hace mención de todos los hijos de ‘El Chapo’, quienes quedaron a cargo de la organización criminal.

“La people anda activa allá en Culiacán, quisieron apresar al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar (...) Valen más que no me vuelvan a buscar, qué me van a encontrar, la bandera aquí sigue siendo, Guzmán, lo vuelvo a recalcar”, se escucha en el corrido tumbado.

‘Ch y la pizza’ - Natanael Cano y Fuerza Regida

Natanael Cano y Fuerza Regida se juntaron para crear una nueva canción con una breve mención a Iván Archivaldo Guzmán, pero sí a la familia Guzmán

Ch y la pizza es un juego de palabras con alusión a ‘la chapiza’. “Pura plebada de huevo, cargo con la bendición de su madre, todos patrocinados por un tal, vienen y van” (nuevamente el juego de palabras referente a Iván).

Cuerno Azulado - Natanael Cano

Nuevamente, Natanael Cano aparece en la lista con tan solo una frase mencionada al narcotraficante mexicano presuntamente detenido este jueves, con el tema Cuerno Azulado.

“Se me abre el camino y no es que hable de brujos, santos son Iván, Archivaldo y los botones / Voten por Joaquín en las elecciones”.

Este corrido hace mayor mención a Ovidio Guzmán, incluso tiene una referencia al ‘culiacanazo’ del pasado 5 de enero de 2023.

701 - Los alegres del Barranco

El 701 está relacionado con el ‘Chapo’ porque es el número dado en una lista publicada en una revista con importancia a nivel internacional dentro de los millonarios del mundo, compartida en 2009.

“También por mi gente que ahora está presente, mi compadre mayo, estamos bien pendientes, Alfredo e Iván, que también son Guzmán”, dice la canción de regional mexicano.

Gerardo Ortiz - Archivaldo

Gerardo Ortiz es un cantante de corridos reconocidos por otros temas, pero esta ocasión nos compete por su composición llamada Archivaldo.

La alusión en el título es muy clara acerca del personaje presente en sus versos, los cuales hacen mención del narcotraficante mexicano de la siguiente forma.

“Porque es el hijo del Chapo y trae las fuerzas por las venas, también tiene su compadre, ahí anda el panu gente que estima”, se lee al inicio de la letra.

Los placeres de Archivaldo - Enigma Norteño

Una vez más Enigma Norteño con Los placeres de Archivaldo y en esta ocasión, igual a la anterior, la mención es muy obvia.

“Me gusta vivir a mi manera y pegarme una que otra borrachera, me gusta bailar a las plebitas y pistear con buchanitas. Me encanta la vida recia, soy el chapito, soy Archivaldo, hijo de Guzmán...”.