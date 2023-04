Los corridos de Iván Archivaldo Guzmán: ‘Lo conocen por Chapito... la herencia nos ha marcado’

“Lo conocen por Chapito”: Iván Archivaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aparece en varias canciones de música regional mexicana, al igual que su hermano Ovidio ‘El Ratón’ Guzmán.

Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Chapito’, es uno de los cuatro hijos que ‘El Chapo’ tuvo con Alejandrina Salazar, creció en Guadalajara, en un ambiente seguro que le permitió a él y sus tres hermanos un mayor acceso a la educación a comparación de su padre, así como a incursionar en el ámbito empresarial.

El pasado 22 de abril, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció 10 millones de dólares (alrededor de 180 millones de pesos mexicanos) por la captura de Iván Archivaldo Guzmán.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el mexicano está acusado de al menos tres delitos federales que se relacionan con la conspiración e importación de sustancias ilegales.

En 2005 fue detenido en Zapopan, Jalisco por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y quedó en libertad tres años después por falta de pruebas. A finales de 2021, el gobierno de Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por información relacionada con ‘el Chapito’. Su historia se ha interpretado en varias canciones.

¿Quién canta el corrido de Iván Archivaldo?

‘Iván El Chapito’

Uno de los corridos más populares que circulan sobre el hijo del ‘Chapo’ es el tema ‘Iván El Chapito’, el cual proviene del álbum El Niño de la Tuna del cantante Roberto Tapia, salió en 2009 y también contiene otra canción que hace referencia a la familia del ‘Chapo’.

“Chapito igual que mi apá y también enamorado, así somos los Guzmán, la herencia nos ha marcado”, se escucha en una parte de la canción. Asimismo, el corrido hace una breve referencia al tiempo que pasó preso después de haber sido detenido en Jalisco: “tres años en el penal”.

La canción de Roberto Tapia también habla de la fuga de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

“Que me canten los Tucanes, la de la fuga del ‘Chapo’ que quiero seguir tomando con Alfredito mi hermano”, se puede escuchar en el sencillo que hace referencia a otro de los hijos de Guzmán Loera: Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

En 2015, se lanzó otra canción de nombre homónimo proveniente de Grupo Máximo Grado que tiene una letra donde se relata la historia de Iván Archivaldo. Este sencillo forma parte del álbum Marca Acme: “Me llamo Iván, soy hijo del ‘Chapo’ Guzmán Loera y así será”.

El corrido empieza señalando mencionando la búsqueda de el ‘Chapito’ que han implementado las autoridades nacionales e internacionales:

“Y van y vienen

Y no, se pueden preguntar

Porque si Iván está en algún lugar

Después que van, no lo pueden hallar

Preguntas, respuestas

No pueden encontrar”.

‘Archivaldo’

En 2013 se lanzó ‘Archivaldo’, del cantante Gerardo Ortíz, forma parte del álbum Archivos de mi Vida. La única referencia directa que se hace a Iván, es al principio del corrido: “porque es el hijo del ‘Chapo’ y trae las fuerzas por las venas”.

‘Los Placeres de Archivaldo’

Hace diez años se lanzó ‘Los Placeres de Archivaldo’ de la banda Enigma Norteño. El corrido tiene un video musical que salió el mismo año que la canción, muestra a la agrupación cantando con diferentes autos de lujo en el fondo:

“Soy el ‘Chapito’ soy Archivaldo, hijo de Guzmán Loera... no me importa andar aquí en la quema si el gobierno me busca es su problema”.

A diferencia de los otros sencillos, este tema habla sobre algunos de los lujos del criminal: “Mercedes, Ferraris, a veces traigo”.

Iván Archivaldo Guzmán es conocido por presumir su fortuna en redes sociales. En años anteriores se encontraron cuentas de Twitter en las que exhibía sus autos.

De igual manera, el corrido de Enigma Norteño hace referencia a la búsqueda del ‘Chapito’ con la siguiente oración: “Si el gobierno me busca, es su problema. Tengo aventuras con las armas”. La canción termina con el siguiente verso:

“Y si se trata de accionar

Alfredo es el primero en brincar

Sangre de mi sangre

Puro Guzmán Salazar”.