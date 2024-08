Así fue la vez que Paty Navidad se reunió con Arturo Beltrán Leyva: ‘Estaba en un antro’

Paty Navidad sí conoció a uno de los narcotraficantes más conocidos en la historia de México, pero ella aseguró que los hechos sucedieron de diferente forma a como lo contó Anabel Hernández en su libro Señoras del narco: Amar en el infierno.

La conductora de distintos programas de televisión, después de confrontar a la periodista, dijo que acudió al encuentro con el capo, pero con engaños.

Paty Navidad fue señalada por presuntamente tener nexos con Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Especial El Financiero)

“Yo estaba en un antro cuando un grupo de mujeres, se acercaron a decirme que había un tío suyo quien cumplía años y era muy fan mío, pero estaba enfermo”, contó en una entrevista para el programa La Mesa Caliente, encuentro publicado en YouTube el 13 de agosto.

De acuerdo con las declaraciones de Paty Navidad, al llegar al inmueble donde la llevaron conoció a Arturo Beltrán Leyva y no a un señor con problemas de salud y esto lo consideró un engaño.

“Cuando baja el ‘tío’ no era el viejito enfermo, era este señor llamado Arturo Beltrán Leyva, no le tuve miedo porque no hice nada, me dicen que cuanto cobraba por estar con él y yo le gustaba mucho, pero le dije ‘no’”, precisó la conductora de televisión.

Paty Navidad sí llegó a ver a Arturo Beltrán Leyva, pero negó un vínculo personal. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

¿Qué canción interpretó Paty Navidad para Arturo Beltrán Leyva?

Paty Navidad fue llevada con uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva para interpretarle un tema especial para él.

La fecha del encuentro de la actriz y la criminal fue en el cumpleaños del narcotraficante, por lo tanto, la canción elegida por la conductora fueron las mañanitas, pero al terminarla se retiró del lugar.

“Esta es mi experiencia (...) pero no pasó nada, salí de ahí con integridad, dignidad y valores, todos intactos”, finalizó la entrevista para el programa de TV citado anteriormente.

“Yo no sabía a quién le iba a cantar, me conmovió, él ya no vive, salí de ahí bien, sin problemas, no tuve un amante ni nada”, explicó la famosa en el espacio televisivo En Casa, este jueves.

Paty Navidad conoció a un narcotraficante mexicano en 2009. (Foto: IMDB)

Paty Navidad no recibió regalos de Arturo Beltrán Leyva, esto dijo la actriz

Paty Navidad fue señalada por Anabel Hernández por supuestamente recibir regalos de narcotraficantes, especialmente de Arturo Beltrán Leyva, pero lo negó.

“No hay pruebas de la residencia que dice usted, de las joyas, de todos los regalos, no me lo pueden comprobar, nada de eso”; reclamó a la autora del libro ‘Señoras del Narco’ en una entrevista publicada el pasado martes para La Mesa Caliente.