Paty Navidad confronta a Anabel Hernández y periodista la invita a juicio del ‘Mayo’: ‘Sería una buena clase’

En esta esquina Anabel Hernández y en esta otra Paty Navidad, quien confrontó a la periodista durante una entrevista por su mención en una de sus investigaciones donde la relaciona con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

La actriz fue señalada en la obra Las señoras del narco: Amar en el infierno, donde se dice que presuntamente tuvo una cercanía con uno de los narcotraficantes mexicanos más reconocidos.

Paty Navidad y Arturo Beltrán Leyva sí se llegaron a ver, pero no pasó nada, asegura la actriz (Foto: Cuartoscuro/Especial) (Cuartoscuro / Especial)

¿Cómo fue la discusión de Paty Navidad y Anabel Hernández?

Paty Navidad tuvo un encuentro con la escritora para una plática en un programa de televisión en el cual, en lugar de cuestionarla sobre alguna de sus investigaciones, inició una discusión para reclamarle por las declaraciones acerca de la conductora.

“A mí me mencionan en uno de tus libros con tres historias distintas, hay una que yo acepté porque me enorgullece y deja en claro mis valores, mi integridad y mi dignidad, pero otras dos de ellas son completamente falsas, yo te invité a mostrarme las pruebas, está basado en cosas que te dicen, es de manera tramposa”, dijo la famosa en una entrevista para la producción La Mesa Caliente, publicada el pasado lunes en su canal de YouTube.

Anabel Hernández respondió que Navidad no tenía conocimiento del derecho penal y la invitó a ser testigo del juicio del ‘Mayo’ Zambada. Ella dijo lo siguiente.

“Cuando juzgan a narcotraficantes los testimonios son pruebas, no sé si tenga oportunidad de ir, ahora con el juicio del ‘Mayo’ Zambada sería una buena clase para usted y para otros quienes no entienden este sistema”.

Anabel Hernández en la presentación de su libro 'Las señoras del narco: Amar en el infierno'.(Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Paty Navidad intentó demandar a la periodista, pero no procedió. Tras sus palabras, pidió a la autora a vender sus obras como cómics, por ser “chismosas”.

“Yo no me dedicó a ser criminal ni tengo nexos, quise ponerle una demanda, pero no puedo porque su libro está escrito de manera chismosa, usted lo debe vender como cómics, chismes o ciencia ficción, revuelve verdades con mentiras y se pierde su valor, debemos investigarla a usted, no hay pruebas”; dijo la conductora mientras la investigadora reclamaba, pero no se entendía lo dicho en la transmisión.

Las dos famosas continuaron con la discusión, pero terminó después de que la actriz llamó mentirosa a Hernández y le pidió, una vez más, comprobarle lo dicho sobre ella.

Paty Navidad llamó mentirosa a Anabel Hernández. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

¿Qué dijo Anabel Hernández de Paty Navidad?

En el texto Las señoras del narco: Amar en el infierno, Anabel Hernández declaró que una expareja de Beltrán Leyva, madre de una de las hijas del criminal, estuvo implicada en concretar una reunión entre el narcotraficante y Paty Navidad.