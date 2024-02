AMLO desmiente atentado contra la periodista Anabel Hernández: ‘Es tiempo de zopilotes’

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió, este miércoles 28 de febrero, que se realizara un atentado en contra de la periodista Anabel Hernández.

Ello, luego de que apareciera una publicación a través de X con el nombre de Anabel Hernández y la foto de la periodista, en la que aseguró que fue víctima de un atentado tras publicar una investigación en DW sobre el financiemiento del narco en las campañas del mandatario.

“Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro. Desde el mes pasado que se publicó mi investigación en DW sobre el financiamiento del narco a las campañas de Obrador, no han parado las hostilidades. El último fin de semana tuve que cambiar de número de teléfono”, escribió la cuenta falsa de la periodista, en X.

Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro.#NarcoPresidenteAMLO9 pic.twitter.com/lNNepGNPCH — Anabel Hernández (@AnabelHdezGarci) February 28, 2024

Hoy, el titular del Ejecutivo explicó que se enteró del supuesto atentado la tarde del martes y dijo que esperaba que fuera falso.

“Desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, ni quiero tenerlos, tengo mi consciencia tranquila, tengo adversarios. Hay gente que se enoja conmigo, está en contra de nosotros y ni me conoce, nada más de oídas. Desde luego son las ideas, las que no les gustan nuestras ideas a algunos; y tienen razón también, tienen derecho a que no tengan por qué aceptar nuestras ideas, porque no puede haber un pensamiento único”, expresó en su conferencia.

Fue su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien aseguró que se trataba de una noticia falsa, la cual fue compartida por algunos de sus opositores.

“De hecho, ya hasta hay unos tuits de legisladores que los tuvieron que bajar porque era falso”, detalló el vocero del presidente.

AMLO calificó esos hechos como “tiempo de zopilotes” debido a la desinformación que ocurre en tiempos de elecciones y se sumó a las críticas de quienes cayeron en la noticia falsa.