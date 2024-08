‘El Mayo’ Zambada asegura que no se entregó a EU: ‘Me golpearon, ataron y me llevaron a la fuerza’

Después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diera a conocer este viernes que el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada no se entregó voluntariamente a su país, el abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa confirmó esta versión a através de una carta descrita por parte de su cliente.

Zambada aseguró en la misiva que no tuvo ningún acuerdo con ningún gobierno, tanto de México y Estados Unidos, sino que fue secuestrado, llevado a la fuerza y en contra de su voluntad al Paso, Texas.

Según el propio narcotraficante, fue capturado el día que se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado electo asesinado horas antes de que el líder del Cártel de Sinaloa fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos.

“Joaquín Guzmán López me pidió asistir a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo era consciente de una continua disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda”, explicó.

Sin embargo, fue secuestrado cuando el hijo del “Chapo” Guzmán le pidió que lo siguiera a otra habitación, la cual, describe, estaba a oscuras.

“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, luego me metieron a la fuerza en la caja de una camioneta”, detalló.

Al ‘Mayo’ Zambada lo llevaron en contra de su voluntad’, asegura Ken Salazar

La captura histórica de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, dos liderazgos de Cartel Sinaloa, fue “una operación entre cárteles” de la droga y no hubo intervención ni del Gobierno mexicano ni el estadounidense, reveló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Salazar detalló en conferencia de prensa que, Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, también preso en Estados Unidos, se entrego voluntariamente a las autoridades.

En tanto, precisó que El “Mayo” Zambada presentaba rasgos de haber sido llevado “contra su voluntad”.

“La evidencia que vimos nosotros, cuando llegó él (el Mayo) a Santa Teresa, a Nuevo México, al aeropuerto (el pasado 25 de julio), es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad”, comentó.

Además, si bien sostuvo fue una operación entre los cárteles de la droga en México, donde uno entregó al otro, destacó la colaboración y presión que ejercen en conjunto los Gobierno de México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales que operan de los dos lados de la frontera.

“Estas dos cosas son históricas (ambas capturas), pero no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto que llevamos con México”, enfatizó.

Además, agradeció al Gobierno de México “por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

Con información de EFE