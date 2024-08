‘No sé nada’: Gobernador de Sinaloa dice desconocer de dónde salió la avioneta en la que iba ‘El Mayo’ Zambada

Las versiones encontradas sobre la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada continúan y, en esta ocasión, fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien desmintió los señalamientos que hay en su contra.

En los últimos días, circularon rumores, los cuales reportaron que Rocha y su gobierno estaban al tanto de la captura del narcotraficante.

Sin embargo, en un encuentro con medios, el mandatario estatal afirmó que ni siquiera estaba en México cuando ocurrió la aprehensión de Zambada.

“Estaba en Los Ángeles, me había ido ese día, son elucubraciones falsas. Yo no sé nada de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo de dónde salió, pero nosotros no sabemos, no conocemos ninguna información”, apuntó Rubén Rocha.

¿Qué información hay sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada?

En su columna de este viernes 9 de agosto, Captura y Extracción, en El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio detalló que fuentes mexicanas concluyen que tanto ‘El Mayo’ como Joaquín Guzmán López fueron detenidos en México y llevados a Estados Unidos contra su voluntad.

La versión indica que Guzmán López no traicionó ni engañó a Zambada, sino que un político sinaloense de Morena le tendió una trampa.

“La trampa se tendió en un rancho en La Higuerita, en la zona metropolitana de Culiacán, donde iban a estar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; su adversario político, Héctor Melesio Cuén, líder del Partido Sinaloense; Zambada y Guzmán López”, explica el columnista de El Financiero.

Según los reportes, Cuén fue citado a una hora distinta, pero no llegó al encuentro debido a que fue asesinado el mismo día de la captura, a 22 kilómetros de La Higuerita.

La información recopilada por el Gobierno de México establece que cuando ‘El Mayo’ Zambada llegó a la casa para la reunión, fue sometido y llevado a uno de los cuartos, mientras que en el otro estaba el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, luego de que sus escoltas fueron sorprendidas y eliminadas por un comando estadounidense.