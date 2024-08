Sheinbaum niega relaciones de complicidad entre Morena y el narco y evoca a García Luna

En Morena “no establecemos ninguna relación de complicidad” con las bandas de narcotraficantes, aseguró la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum.

La morenista fue cuestionada, en rueda de prensa, en torno a los presuntos nexos del fundador del Cártel de Sinaloa Ismael el Mayo Zambada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Reafirmó que ella cree en la versión del mandatario, quien negó vínculos con el capo, que, a su vez, aseguró que se reuniría con el morenista y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.

“Le creemos al gobernador, es compañero del movimiento desde hace tiempo; tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente, directo y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa”, dijo.

La exjefa de Gobierno confió en que no le funcionará a la oposición la campaña de #NarcoPresidente, la cual ha vuelto a activarse en redes sociales.

“Ya empezó otra vez en la red lo de ‘#NarcoPresidente’ y todo esto. No les funcionó en la campaña, ¿qué les va a funcionar ahora? Va a seguir sin funcionarles”, subrayó.

Sheinbaum Pardo solicitó a los medios hablar mejor de que Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

-¿No le llama la atención que la fiscalía no esté investigando delitos de este presunto narcotraficante (el Mayo Zambada), sino la forma en la que se lo llevaron? –se le cuestionó.

-¿Cómo sabes que no está investigando? (...) La fiscalía tiene que hacer sus propias investigaciones. Lo que lleva su pregunta es de nuevo a esta idea de que hay alguna relación de complicidad. Nosotros no establecemos ninguna relación de complicidad con absolutamente nadie, y la fiscalía tiene sus propias investigaciones. Entonces, por qué no hablamos en sus medios de García Luna o Felipe Calderón”, sentenció.