Así cayó el ‘Mayo’ Zambada en la traición de Joaquín Guzmán, hijo del ‘Chapo’: ‘Lo conocía desde niño’

La detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, realizada el pasado 25 de julio, no fue un acuerdo del líder de una fracción del Cártel de Sinaloa con el gobierno de Estados Unidos. Fue una traición y secuestro cometido por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán.

Así lo señala el ‘Mayo’ Zambada en una carta que se publicó este sábado 10 de agosto.

“En esta declaración brindaré los hechos reales de lo sucedido ese día. Deseo decir al principio que no me entregué y no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tuve ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad”, señala el ‘Mayo’ en la carta publicada este sábado 10 de agosto.

Al revelar detalles de los hechos ocurridos ese 25 de julio, Ismael Zambada —un campesino que se convirtió en líder del Cártel de Sinaloa tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos’— acusa a Joaquín Guzmán López de traición.

¿Qué hizo el ‘Mayo’ Zambada el día que fue detenido? Esto dice el líder del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la carta del ‘Mayo’ Zambada, él acordó asistir a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, alcalde de Culiacán, quien fue asesinado ese mismo 25 de julio.

Joaquín Guzmán López fue quien invitó al ‘Mayo’ al encuentro y el motivo de la reunión, según Zambada, era “resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar (otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera)”, indica el ‘Mayo’ en el documento.

Así fueron las horas previas a la captura del ‘Mayo’ Zambada en EU

El jueves 25 de julio, Ismael Zambada se trasladó al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, localizado a las afueras de Culiacán, Sinaloa. El encuentro comenzaría a las 11:00 de la mañana; sin embargo, el ‘Mayo’ llegó antes de la hora pactada.

En cuanto llegó al lugar, el ‘Mayo’ se percató de “una gran cantidad de hombres armados que vestían uniformes militares verdes”; sin embargo, pensó que “eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos”.

El ‘Mayo’ Zambada recuerda que cuatro miembros del personal de seguridad lo acompañaron al interior del lugar, mientras que otros dos se quedaron fuera..

Las personas que acompañaron al líder del Cártel de Sinaloa fueron “José Rosario Heras López, Comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”.

Así fue la traición del hijo del ‘Chapo’ al ‘Mayo’ Zambada

A lo largo de su camino, el ‘Mayo’ vio a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. “Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de fruta”. En ese momento fue cuando vio a “Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era era un niño y me hizo un gesto para que lo siguiera”.

El ‘Mayo’ Zambada no desconfió en ningún momento y siguió a Joaquín Guzmán López, quien se encuentra en tratamiento por enfermedades como presión alta y de la tiroides; no obstante, lo condujeron a una “habitación que estaba a oscuras”.

“En cuanto puse un pie en aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, luego me metieron a la fuerza en la caja de una camioneta. Durante todo ese calvario me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas”.

Ismael 'Mayo' Zambada dice que no desconfió de Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán porque lo conoce desde que era niño.

Después de haberlo sometido, el ‘Mayo’ Zambada fue llevado a una pista de aterrizaje, ubicada a unos 20 o 25 minutos de distancia del lugar donde se realizaría la presunta reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo obligaron a subir a un avión

“No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo”, recuerda el ‘Mayo’ Zambada.

“El vuelo duró entre 2 hora y media y 3 horas, sin escalas hasta llegar a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad”, asegura Ismael ‘Mayo’ Zambada.

‘Mayo’ Zambada pide esclarecer asesinato de Héctor Cuén

Antes de concluir, la carta de Ismael ‘Mayo’ Zambada hace referencia al homicidio de Héctor Cuen, quien fue asesinado a balazos la noche del 25 de julio en una gasolinera.

En la carta, el ‘Mayo’ asegura que Héctor Cuén fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”.

“Héctor Cuen fue amigo mío desde hace mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez a quienes nadie ha visto o escuchado desde entonces”.

“Creo que es importante que la verdad salga a la luz. Esto es lo que ocurrió, en lugar de las historias falsas que circulan. Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos sean transparentes y brinden la verdad sobre mi secuestro en Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez, y todas las demás personas que hayan perdido la vida ese día”.

¿Qué dijo AMLO sobre la carta del ‘Mayo’ Zambada?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue cuestionado sobre la carta de Ismael ‘Mayo’ Zambada durante la gira de trabajo que realiza este sábado por Baja California Sur.

De acuerdo con el mandatario mexicano, hay que esperar a conocer más información. “El lunes en la mañanera vamos a poder hablar bien”, dijo el presidente López Obrador, en referencia a la carta.

López Obrador explicó que aún no puede dar información, ya que primero esperará a la versión de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa no ha respondido a los señalamientos, solo hace un par de días recalcó que él no tenía información sobre la detención de “El Mayo” Zambada, tras asegurar que él se encontraba en Los Ángeles, California, cuando se enteró de la captura del líder del Cártel de Sinaloa.