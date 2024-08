AMLO pide ‘esperar’ a versión del gobernador de Sinaloa sobre presunta reunión con ‘El Mayo’ Zambada

“El lunes en la mañanera vamos a poder hablar bien”, dijo este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el “Mayo” Zambada revelara en una carta que el día de su captura se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Tras ser increpado por medios de comunicación en Cabo San Lucas, Baja California Sur, López Obrador explicó que aún no puede dar información, ya que primero esperará a la versión de Rocha Moya: “Hay que esperar a la versión del gobernador y que tengamos todos los elementos”.

Ante esto, AMLO pidió ser pacientes y “esperar” ante los cuestionamientos sobre si la carta de Zambada es cierta, por ello, recalcó que los más importante es que “hay paz y tranquilidad” en Sinaloa pese a la captura del confundador del Cártel de Sinaloa y el Joaquín Guzmán López.

Hasta el momento, el gobernador de Sinaloa no ha respondido a los señalamientos, solo hace un par de días recalcó que él no tenía información sobre la detención de “El Mayo” Zambada tras asegurar que él se encontraba en Los Ángeles cuando se enteró de la captura.

¿Qué dijo el ‘Mayo’ Zambada sobre su presunta reunión con el gobernador de Sinaloa?

De acuerdo con la carta del narcotraficante, el “Mayo” Zambada fue capturado el día que se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado electo asesinado horas antes de que el líder del Cártel de Sinaloa fuera detenido por las autoridades en el Paso, Texas.

“Joaquín Guzmán López me pidió asistir a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo era consciente de una continua disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda”, explicó.

Incluso, Zambada explicó que, además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, esperaba que en la reunión también estuviera presente Iván Guzmán Salazar.

Sin embargo, fue secuestrado cuando el hijo del “Chapo” Guzmán le pidió que lo siguiera a otra habitación, la cual, describe, estaba a oscuras. “Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza”, narró.