Detención del ‘Mayo’ Zambada: ¿Fue traición, engaño o acuerdo? Estas son las versiones de su ‘caída’

Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró no culpable por los delitos de los que se le acusa en Estados Unidos. (Cuartoscuro)

Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue detenido el jueves 25 de julio, luego de décadas siendo una de las figuras más importantes del narcotráfico en México. Al momento el mérito ha sido de las autoridades de Estados Unidos, aunque aún se desconocen los motivos que derivaron en la ‘caída’ del fundador del Cártel de Sinaloa.

A falta de una versión extendida sobre su detención, han surgido al menos tres teorías respecto a la detención del ‘Mayo’ Zambada, que en su mayoría apuntan a que habría sido traicionado o secuestrado para aterrizar en un avión en Texas, Estados Unidos, para posteriormente tener que entregarse a las autoridades.

A la edad del ‘Mayo’ Zambada, 76 años, la DEA considera que ya no es líder en el Cártel de Sinaloa; sin embargo, sigue siendo una de las figuras prioritarias para las autoridades, ya que estuvo durante años en la lista de los más buscados.

El ‘legendario’ narcotraficante se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan en Estados Unidos: Conspiración para liderar una empresa con actividad relacionada con el crimen organizado, actividades para la distribución de bariguana y cocaína, así como posesión de armas con fines de asesinato y narcotráfico.

¿Cuáles son las versiones sobre la detención del ‘Mayo’ Zambada?

A falta de una confirmación oficial de las autoridades, estas son las cuatro versiones que se manejan sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada:

Traición

La primera versión apunta a que Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, habría llevado con engaño a Zambada a la revisión de terrenos mediante un viaje en avión.

Esta información fue revelada por el diario The New York Times, que dijo que Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien habría llevado en un vuelo a Zambada, quien esperaba no salir del país; sin embargo, fue interceptado al aterrizar en Texas por las autoridades.

El motivo de dicha traición en el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el especialista Eduardo Guerrero, habría sido con el objetivo de obtener una mejor negociación en el caso de Ovidio Guzmán, también hijo del ‘Chapo’ y hermano del ‘Güero’, quien fue detenido a inicios del año pasado, motivo por el cuál la facción de Los Chapitos acusó a la facción de Zambada por una supuesta traición.

En caso de que esta fuera la versión de los hechos, el conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, que ya lleva años, podría acrecentarse, de acuerdo con el analista.

Secuestro

El abogado de Zambada, Frank López, dijo que el líder del Cártel de Sinaloa habría sido secuestrado por Guzmán López, quien también fue detenido por las autoridades y será juzgado por delitos relacionados con el crimen organizado.

El abogado desmintió versiones de que el capo habría acordado su detención con Estados Unidos, así como que hubiera sido engañado por personas del Cártel de Sinaloa, sino que habría sido llevado por la fuerza por el integrante de Los Chapitos.

Zambada habría sido emboscado por seis hombres, tirado al piso y esposado por seis hombres, además de que lo ataron y le pusieron una bolsa en la cabeza para obligarlo a subir al avión para finalmente ser detenido en Estados Unidos.

Acuerdo

Finalmente, una versión más indica que Zambada habría negociado su rendición con las autoridades de Estados Unidos, lo que se complementa con una supuesta negociación silenciosa con el hijo del capo, Vicente Zambada ‘El Vicentillo’, aunque dichas pláticas supuestamente no llevaron a nada.

Se desconocen los motivos por los que se habría negociado una entrega de Zambada; sin embargo, esta versión pierde peso debido a que ‘El Mayo’ Zambada se declaró no culpable por los delitos de los que se le acusa.