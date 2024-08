‘Gobers’ de Morena defienden a Rubén Rocha de acusaciones del ‘Mayo’: ‘Dejen de estigmatizar a Sinaloa’

‘Espaldarazo’ de la plana mayor de Morena a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa: Este 12 de agosto, los gobernadores en funciones y electos del partido guinda le mostraron su respaldo ante las acusaciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada reveladas durante el fin de semana.

“Ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya probidad y vocación de servicio están más que acreditadas. Desde que inició en el servicio público, hace ya más de tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto de la ley”, dijeron los mandatarios.

Los y las gobernadoras de Morena exigieron dejar de estigmatizar al pueblo de Sinaloa con el tema del narcotráfico. “La historia y grandeza del pueblo sinaloense siempre trascenderán las acciones de unos cuantos”, apuntaron.

La carta fue firmada por:

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos. Sergio Salomón, gobernador de Puebla. Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla. Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco. Javier May, gobernador electo de Tabasco. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala. David Monreal, gobernador de Zacatecas. Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX. Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la CDMX. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Rocío Nahle, gobernadora electa de Veracruz.

Expresamos nuestro absoluto respaldo al gobernador de Sinaloa, nuestro compañero @rochamoya_. pic.twitter.com/eTayjduKmk — Mario Delgado (@mario_delgado) August 12, 2024

¿Qué dijo ‘El Mayo Zambada’ sobre Rubén Rocha?

'El Mayo' Zambada dijo que se iba a reunir con Rubén Rocha en Huertos del Pedregal, un centro de eventos ubicado a las afueras de Culiacán.

Fue el sábado 10 de agosto cuando se conoció una carta escrita por ‘El Señor de las Montañas’ en la que el capo aseguró que se iba a reunir con Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda para “resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre quién debía dirigir la institución. Me informaron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar”, relató ‘El Mayo’ en el escrito.

Sin embargo, ‘El Mayo’ Zambada ya no acudió a la supuesta reunión con el gobernador de Sinaloa el pasado 25 de julio debido a que fue emboscado después por Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’, quien lo llevó en contra de su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido.

Rubén Rocha rechaza vínculos con ‘El Mayo’ Zambada

El gobernador de Sinaloa respondió el mismo sábado 10 de agosto al señalamiento: En un evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario declaró que no había nada que lo vinculara con el líder del Cártel de Sinaloa.

“Primer lugar: yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche y regresé al siguiente día muy tempranito. Dos: No tiene nadie del crimen organizado por qué citarme que para resolver un problema, se habla de un problema de la universidad... no hay por qué.”, señaló.

“Si le dijeron (al ‘Mayo’ Zambada) que iba a estar yo, le mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa”, puntualizó.

Ante la acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación sobre el presunto encuentro que el gobernador de Sinaloa iba a sostener con ‘El Mayo’ Zambada.

“Por lo que toca al Gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”, expuso la Fiscalía en un comunicado.

Con información de Pedro Hiriart