Gobernador de Sinaloa responde a carta del ‘Mayo’: ‘No hay nada que me vincule, cayó en la mentira’

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció al respecto de los señalamientos que hizo Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien en una carta, relató que se reuniría con el mandatario estatal el día que fue detenido, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, en un aeropuerto de Texas.

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Rocha Moya negó la versión del exlíder del Cártel de Sinaloa que lo sitúa en el lugar donde presuntamente habría sido “secuestrado” por el hijo de Guzmán Loera y aseguró que el día del arresto del narcotraficante no se encontraba en el estado.

“Primer lugar: yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche y regresé al siguiente día muy tempranito. Dos: no tiene nadie del crimen organizado que citarme que para resolver un problema, se habla de un problema de la universidad... no hay por qué.”

" No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del presidente. No hay complicidades, por lo tanto si dijeron que iba a estar yo, le mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa.”, aseguró el gobernador.

