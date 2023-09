¿Paty Navidad sí tuvo un encuentro con Arturo Beltrán Leyva? Reacciona a ‘Las señoras del narco’

La publicación del libro Las señoras del narco, amar el infierno, de Anabel Hernández, sigue causando polémica. Ahora, fue Paty Navidad quien salió a hablar sobre lo que se dice de ella en uno de los capítulos del libro, e incluso retó a la periodista a presentar las pruebas que tiene.

En el texto que Hernández estrenó hace una semana, habla sobre las celebridades (sobre todo mujeres) que de alguna forma se involucraron con Arturo Beltrán Leyva, y entre ellas se menciona a Navidad.

Después de que se enteró lo que la escritora plasmó sobre ella, la actriz dio una entrevista en la que, si bien acepta que conoció al capo, no todo lo que aparece en el libro resulta cierto.

El capítulo 18 del libro, llamado ‘Cielo Rojo’, describe la forma en que Celeste, expareja de Beltrán Leyva y madre de una de sus hijas, fue ‘cómplice’ para que Paty Navidad acudiera a un encuentro con el narcotraficante.

Anabel Hernández con su libro 'Emma y las otras señoras del narco'. (Foto: EFE/ Francisco Guasco) (EFE)

¿Cuál es la versión de Paty Navidad sobre su encuentro con Arturo Beltrán Leyva?

Durante una charla que la actriz de La Fea más Bella sostuvo con el periodista Luis Magaña, aceptó que si bien sí vio a Arturo Beltrán Leyva, las cosas no ocurrieron como el libro de Anabel Hernández las describe.

“Sí hay verdad, pero también hay inconsistencias”, dijo en un inicio, para después contar su versión de los hechos e incluso desafiar a la periodista.

Navidad empezó a contar que se encontraba en su natal Culiacán realizando labor altruista, primero en favor de niños vulnerables y después para recaudar fondos para Gerardo Alfaro, enfermo de cáncer.

Mientras estaba en el sitio donde se efectuó el evento de Alfaro, un grupo de mujeres le pidieron que fuera a cantarle a uno de sus tíos, que supuestamente estaba enfermo y era gran admirador de la también modelo.

“Se acercaron a mí y me dijeron: ‘Paisana, es que tenemos un tío que siempre ha querido conocerte, es tu fan y ahorita esta medio enfermo y es su cumpleaños, nos gustaría llevarte para una serenata’”, le habrían dicho.

Paty Navidad cantando en un programa. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Aunque reconoció que en ningún momento le dijeron el nombre del supuesto tío ni a dónde la llevaban, al llegar al sitio donde estaba Beltrán Leyva observó personal que trabajaba con él.

“Yo iba a hacer una labor humanitaria, entonces ya entramos y es cuando empieza a salir personal de él, que sí eran personas con armas”, dijo en un principio.

“Obviamente dije: ‘No estoy en una función de circo o de cine’, pero el que nada debe, nada teme y yo soy una persona de firmes convicciones, y toda mi vida he defendido mi integridad y no tengo ningún problema en tratar a las personas como personas, si a mí se me respeta yo no voy por la vida juzgando, ni señalando”, explicó.

Arturo Beltrán Leyva nunca hizo nada que Paty Navidad no permitiera, asegura la actriz

En un inicio, aquellas mujeres le ofrecieron dinero, aunque ella no quiso aceptar precisamente porque venía de hacer labores altruistas.

“Yo traía mi corazón abundante de que andaba haciendo labor humanitaria y ellas me ofrecieron a mí, me dicen: ‘Te damos tanto’. Es más, lo que ofrecieron yo no lo cobraba ni por un concierto completo”, sentenció.

En el libro se dice que llevaron a Navidad, quien presuntamente estaba en el catálogo de Televisa con el precio más alto de la televisora, a un cuarto a solas con Beltrán Leyva. Y aunque admitió que sí lo vio sola, negó que hubiera algo más entre ellos.

Paty Navidad sí llegó a ver a Arturo Beltrán Leyva, pero no todo lo que se escribió de ella es cierto. (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

“Lo que narran ahí que en el cuarto y así, sí pasó, pero no me toqueteó, a lo mejor sí intentó, pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad. De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor, donde esté, que dijo: ‘Acompáñenla y dejen que se vaya’”, señaló la actriz.

Navidad agregó que ella sintió que le cayó bien al capo, y que aunque él hubiese querido otra cosa, no pasó nada.

Paty Navidad reta a Anabel Hernández

Después de contar su versión, la actriz de Por ella soy Eva retó a Anabel Hernández a llevar las pruebas que dice tener a la presentación de su libro, pues ella acepta lo ocurrió, pero no todo lo descrito en la publicación es cierto.

“Se equivocó conmigo, se equivocó muy feo y yo le voy a pedir algo más. Como usted va a salir a decir que tiene las pruebas, ¿qué mejor lugar y momento para que las muestre que en la presentación de su libro en la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos. Sería un lugar maravilloso para que presente las pruebas. La verdad ya la acepté, pero las mentiras no”, dijo la actriz.