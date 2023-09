Más famosas aparecen en ‘Las señoras del narco. Amar el infierno’: Galilea Montijo, Paty Navidad y más

“Soy Celeste V. Soy la mamá de la hija del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y me quieren matar”, se relata en el libro Las señoras del narco. Amar el infierno, donde la periodista Anabel Hernández agrega a más cantantes, conductoras y actrices a la lista de celebridades que, afirma, se han relacionado con personalidades del crimen organizado.

Esta segunda parte llega luego del escándalo que generó en la industria del espectáculo el reportaje Emma y las otras señoras del narco (2021), donde fueron mencionadas personalidades como ‘Platanito’, Sergio Mayer, Charly López, Ninel Conde, Juan Gabriel o Andrés García, quien incluso confirmó que sí conoció a varios capos: “A todos los conozco ¿Y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos”, comentó el fallecido actor.

A esta nuevo libro, que se lanza este 18 de septiembre, ya han reaccionado una de las celebridades mencionadas: Karla Panini, integrante de Las Lavanderas, quien incluso aseguró que emprenderá acciones legales.

¿Qué famosas salen en ‘Las señoras del narco. Amar el infierno’?

De acuerdo con la sinopsis del libro de Anabel Hernández, luego de publicar Emma y las otras señoras del narco, la autora recibió más testimonios como el de Celeste, quien fue pareja de Arturo Beltrán Leyva: “se convierte en la guía de un viaje en el infierno donde ella vivió y conoció a los jefes de la droga más temidos de los últimos tiempos”.

Ninel Conde

‘Bombón asesino’ es un capítulo dedicado a la cantante Ninel Conde en Emma y las otras señoras del narco, motivo por el cual incluso ella presentó una demanda contra Anabel Hernández.

Anteriormente, la periodista publicó testimonios donde se le señaló a Conde por supuestamente recibir un Lamborghini del narcotraficante, entre otros regalos, además de vínculos de lavado de dinero. Ahora se agregan más detalles de su presunto vínculo con Beltrán Leyva.

Ninel Conde aparece en 'Emma y las otras señoras del narco' (Instagram / @ninelconde)

Galilea Montijo

Galilea Montijo también vuelve a aparecer en este nuevo libro, antes se afirmó que la conductora de Hoy y otros programas televisivos tuvo una relación sentimental de cerca de dos años con Arturo Beltrán Leyva, se dijo que la conductora de La casa de los famosos México tuvo “una relación seria, de mucho tiempo” con él.

En una entrevista a diversos medios, Montijo negó todos los señalamientos que la periodista realizó en su más reciente publicación y también mencionó que tomaría acciones legales contra quienes resulten responsables de manchar su imagen.

Galilea Montijo es una de las mujeres que Anabel Hernandez menciona en su libro Emma y las otras señoras del narco. (Foto: Especial)

Karla Luna y Karla Panini

Las famosas comediantes Las Lavanderas no solo estuvieron en medio de una polémica luego de que se afirmó que Karla Panini tuvo una relación con Américo Garza, esposo de su amiga y compañera Karla Luna, quien murió de cáncer en 2017.

Ante el adelanto de que son mencionadas en el libro de Hernández como personas vinculadas a Beltrán Leyva, Panini y su actual pareja (Américo Garza) lanzaron un comunicado donde informa que presentó acciones legales por el uso de su imagen.

Además, publicó un video llamado: “Anabel Hernández: LA SEÑORA DE LAS MENTIRAS” en Instagram, donde ella menciona que Luna sí conoció al capo:

“Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, Américo había decidido terminar con ella”.

Además, Panini agregó que ella vio una fotografía en 2009 de Beltrán: “No tenía idea que era líder de un cártel hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado. Me di cuenta de que era una persona importante para ella, porque estando conmigo, lloró cuando falleció, cuando lo agarraron”.

Karla Panini asegura que nunca conoció o vio a Arturo Beltrán Leyva, como asegura Anabel Hernández. (Foto: YouTube Karla Panini / Archivo / Instagram @karlalunatv)

Mariana Ríos

La actriz y modelo mexicana nació en Aguascalientes, fue Señorita México en el 2000, es conocida por su papel en Mañana es para siempre (2008), Triunfo del amor (2010) y Qué bonito amor (2012).

Dorismar

Dora Noemí Kerchen es una modelo y presentadora argentina, famosa por el programa de televisión Desmadruga2.

Betty Monroe

La actriz mexicana nació en Guadalakara, ha salido en la obra de teatro Vaselina (1991), además de varias telenovelas como La hija del jardinero y El amor no es como lo pintan.

Patricia Navidad

Paty Navidad, actriz de telenovelas como La fea más bella, es originaria de Sinaloa y ha participado en reality show como MasterChef.

Durante la pandemia de COVID, la intérprete negó que la existencia de la enfermedad y la consideró un instrumento de los gobiernos para dominar... luego se contagió del virus y estuvo grave.

Paty Navidad fue polémica durante el COVID. (Cuartoscuro)

Violeta Vizcarra

La socialité es descrita en la publicación como “una de las encargadas de enganchar a las famosas para llevarlas ante el líder de los Beltrán Leyva”.

¿Quién es Arturo Beltrán Leyva?

Arturo Beltrán Leyva fue escolta de Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, luego encabezó su cártel familiar en 2008, los Beltrán Leyva.

Esta asociación delictiva peleó el dominio de territorios como Morelos, Guerrero, Puebla y otros estados del sur, también Sonora y Sinaloa, lo que incrementó las disputas con Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Los hermanos Beltrán Leyva se relacionan con el tráfico de armas y municiones en Estados Unidos; tráfico de drogas como cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas; secuestros, torturas, asesinatos y otros actos de violencia contra hombres, mujeres y niños, además de múltiples asesinatos de policías en México.

En diciembre de 2009, la Marina implementó un operativo en Cuernavaca, donde se desató una balacera y Arturo Beltrán Leyva fue asesinado dentro de su departamento de lujo, se difundieron fotografías de su cadáver con los pantalones abajo y cubierto con billetes.