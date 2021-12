Sergio Mayer y su ¿amistad con el narco ‘La Barbie’? Esto respondió a Anabel Hernández

El reciente lanzamiento de Emma Coronel y las otras señoras del narco ha despertado diversas reacciones y posturas. Una de las más recientes fue la del exdiputado Sergio Mayer, a quien se le menciona en la publicación por la amistad que el actor sostuvo con el narcotraficante ‘La Barbie’.

Esta mañana, en el programa Hoy Nuevo Día, el exgaribaldi dio una entrevista en la que hizo declaraciones acerca de su supuesto lazo amistoso con este personaje del crimen organizado.

Sergio Mayer y ‘La Barbie’ en el libro de Anabel Hernández

En entrevista, el actor arremetió contra el reciente libro de Anabel Hernández, Emma Coronel y las otras señoras del narco. Entre sus declaraciones Mayer comentó que la publicación de la autora no tiene credibilidad, y cuestionó los métodos de la investigación respecto a las fuentes y a la información que le proporcionaron a Hernández.

“Como periodista me escudo en eso ‘yo no puedo revelar mis fuentes porque hay códigos de ética’ y a lo mejor a ella se lo dijeron. Puede ser que se lo hayan dicho, pero qué veracidad o credibilidad puede tener”, comentó Mayer.

Asimismo, el exgaribaldi apuntó que aunque hubiera conocido a ‘La Barbie’ no tendría que haber problema mientras él, Sergio Mayer, no haya realizado prácticas ilícitas.

“Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”, añadió Mayer.

Según las declaraciones del exdiputado, no es la primera vez que la autora lo involucra en sus publicaciones. Además, atribuyó esta nueva mención a sus aspiraciones políticas a la jefatura de gobierno de la CDMX.

“Lleva 15 o 17 años con lo mismo, no es el mismo libro en donde menciona exactamente lo mismo, lo vuelve a sacar. Todo tiene que ver desde que destape mi inquietud para ser jefe de gobierno”, aseguró el exgaribaldi.

Sergio Mayer es la segunda figura de la farándula en hacer declaraciones respecto a la publicación de Hernández.

Galilea Montijo negó en un video los vínculos de cualquier tipo con el crimen organizado.

La respuesta de Montijo se debió a una transmisión en vivo de Gustavo Adolfo Infante en la que el conductor aseguraba que Galilea había tenido un romance con Arturo Beltrán Leyva.

Según Adolfo Infante, en el libro de Emma y otras señoras del narco, escrito por Anabel Hernández, la autora nombraba a Galilea junto con otras famosas del espectáculo por sus vínculos con narcotraficantes.

Sin embargo, la editorial Penguin Random House lanzó un comunicado en el que aclara que Galilea no se menciona en dicha publicación.