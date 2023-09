Karla Panini niega nexos con Arturo Beltrán Leyva; dice que tenía una relación con Karla Luna

Karla Panini y su esposo, Américo Garza, negaron nexos con el narcotráfico, en especial con el capo Arturo Beltrán Leyva, con quien relacionaron a la fallecida Karla Luna, integrante de ‘Las Lavanderas’ y aseguraron que emprenderán acciones legales.

A poco tiempo del lanzamiento del nuevo libro de Anabel Hernández, que se titula Las señoras del narco. Amar el infierno, la pareja aseguró que está lleno de mentiras, por lo que no permitirán que se dañe su nombre o se involucre a sus hijos, quienes sufren psicológicamente tras sus afirmaciones.

A la periodista la acusan de vender libros y vivir a costa de “crear chismes de nosotros” al utilizar nombres e imágenes sin autorización de las que solo ellos tienen los derechos, justificándose con su libertad de expresión. Es por ello que utilizaron su cuenta de YouTube para defenderse.

El comunicado con el que Karla Panini asegura que emprenderá acciones legales. (Foto: Instagram @kpaninimx)

La supuesta relación de Karla Luna con Arturo Beltrán Leyva

Panini argumentó que Hernández la involucra falsamente y sin prueba alguna en un asunto en el que ella no tiene nada que ver, pues en la página 226 aparece su nombre, por lo que aclaró que nunca estuvo en contacto ni vio al apodado ‘El Barbas’.

“Jamás supe de él hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, había Américo decidido terminar con ella”, señaló. Aparentemente, después le comunicó que Américo le perdonó la infidelidad.

En 2009, Luna le habría enseñado una fotografía. “No tenía idea que era líder de un cártel hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado. Me di cuenta de que era una persona importante para ella, porque estando conmigo, lloró cuando falleció, cuando lo agarraron”.

Asimismo, invitaron a Anabel Hernández a mostrar su trabajo y sus fuentes sin que estén enmascarados. “Ese informante que usted dice está mintiendo y es algo que voy a salir a defender, no tengo por qué cargar con el pasado de Karla Luna”, añadió.