Karla Panini asegura que no le debe disculpas ni a Karla Luna ni a su familia

Tras años de polémica, Karla Panini y Américo Garza ofrecieron una transmisión en vivo para hablar en torno a las acusaciones que ha hecho de su relación la familia de Karla Luna, por lo que la conductora aseguró que no le debe explicaciones a nadie, ni siquiera a su examiga, quien luchó contra un cáncer hasta su muerte en 2017.

“Lo digo y lo sostengo. Yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones. Yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie”, aseguró en respuesta a Rubén Luna Jr., quien reveló que no ha podido convivir con sus hermanas.

Así como Panini acepta que ha cometido errores y no es perfecta, dice que del otro lado también tienen cola que les pisen. La pareja volvió a apuntar que comenzaron su relación cuando Garza y Luna ya estaban separados. “No hicimos con dolo absolutamente nada. Hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron, de manera espontánea. Nunca hubo la intención de lastimar a alguien”.

Américo Garza acusa a Karla Luna de engañarlo con un narcotraficante

Después de que Rubén asegurara que Garza violentó de todas las formas posibles a Luna, este respondió afirmando que no vivió un matrimonio feliz ya que supuestamente fue engañado en varias ocasiones con figuras reconocidas como un “payasito” con quien compartía televisora, además de un famoso narcotraficante.

“Sabes del narcotraficante con el que me engañó. No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido aún en el libro donde salen las artistas de una reportera. Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla. Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar”, contó. La publicación a la que se refiere es a Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández.