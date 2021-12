‘Una relación seria y de mucho tiempo’: El vínculo entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva

A través de su último trabajo periodístico, Emma y las otras señoras del narco, la escritora Anabel Hernández explora el papel de varios mujeres vinculadas al narcotráfico en México. Entre las personalidades que protagonizan las páginas de la publicación se encuentran Emma Coronel, Priscila Montemayor, Lucha Villa, Alicia Machado, Ninel Conde y Galilea Montijo, quien recientemente negó la información que Hernández incluyó en el libro.

En el texto editado por el grupo editorial Penguin Random House, la periodista realizó una recopilación de diversos testimonios que aseguran que la conductora Galilea Montijo mantuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

El romance de Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva

La periodista Anabel Hernández realizó diversas entrevistas a testigos, entre ellos exguardias de capos como Arturo Beltrán Leyva, quien murió el 16 de diciembre de 2009 en un enfrentamiento con la Marina.

De acuerdo con la publicación de Hernández, dentro del grupo de los guardias se dispersó información acerca del vínculo sentimental que sostenía Galilea Montijo con ‘Don Arturo’, como lo llamaban los trabajadores y cercanos.

Según los testimonios, la conductora y Beltrán Leyva mantuvieron “una relación seria, de mucho tiempo”; uno de los miembros del cártel atestiguó que dicho romance “duró al menos dos años”.

Los regalos de Beltrán Leyva a Galilea

Artículos de lujo y accesorios de diseñador son una constante en las historias que Anabel Hernández condensó en el libro. Así también lo señalan en el apartado que atañe a la relación entre Montijo y Beltrán Leyva.

Miembros del grupo criminal atestiguaron que ‘Don Arturo’ hacía ostentosos regalos a Galilea como joyas y relojes. De hecho, uno de los obsequios más llamativos que el capo dio a la conductora fue un reloj Rolex.

Los lugares de encuentro

A diferencia de otras figuras de la farándula como Sergio Mayer e Isabella Camil, quienes en el libro se menciona que frecuentaban constantemente lugares públicos con ‘La Barbie’ y Priscilla Montemayor, esposa del narcotraficante, miembros del clan comentaron a Hernández que ‘Don Arturo’ y Montijo mantenían su relación en bajo perfil y mucha discreción.

Sus citas se concertaban en casas prestadas, una de ellas en Cuernavaca, y en residencias de la Ciudad de México.

La hermana de Galilea en prisión y el vínculo con Beltrán Leyva

Una de los momentos cruciales de la relación de Montijo y Beltrán Leyva es la ‘influencia’ que el capo ejerció para que la hermana de Galilea saliera de la cárcel, según cita la periodista en Emma y otras señoras del narco.

De acuerdo con un testigo, el capo pagó mucho dinero “y mover sus influencias para sacar a la hermana de la cárcel”. Según Hernández, el periodo en el que Norma Paola, hermana de Galilea, permaneció en prisión coincide con las fechas de la supuesta relación entre Montijo y Beltrán Leyva.

Norma Paola estuvo presa en el Reclusorio Femenil de Guadalajara durante tres años (2002 al 2005) por el delito de posesión de drogas del año.

Fue en 2005 cuando Galilea Montijo anunció la noticia de la liberación: “La gente buena tiene su recompensa y por fin está libre”, dijo la conductora en aquel entonces .

¿Qué pasó con la relación entre Galilea Montijo y ‘Don Arturo’?

Un operador del cártel compartió a Anabel Hernández algunos detalles respecto a la relación de la pareja. Según el testimonio, Arturo Beltrán Leyva “estaba muy encariñado con ella (Galilea Montijo)”, y habló hasta de un posible ‘enamoramiento’ por parte del capo.

La discreción fue la regla en la supuesto vínculo y así se mantuvo hasta el final. El informante aseguró que una vez que terminaron, ninguno de los miembros volvió a ver a Galilea en los círculos del clan.

Galilea Montijo Vs. Anabel Hernández

En una entrevista a diversos medios, la conductora de Hoy negó todos los señalamientos que la periodista realizó en su más reciente publicación. Al respecto, Montijo aseguró que tomaría acciones legales contra quienes resulten responsables de manchar su imagen: “Siempre hay que pedir pruebas, se deben de tener pruebas para llegar a un nivel tan disparado”, comentó Galilea.

Asimismo compartió que le provocaba tristeza la situación dado que durante años ha ‘dado la cara’ y ha tenido una vida llena de trabajo como conductora, cuya gestión la ha llevado una agencia, aseguró.

Como parte de la difusión y promoción del libro, Anabel Hernández ha otorgado diversas entrevistas en las que plantea los cuestionamientos que rondan la premisa de Emma y las otras señoras del narco. Asimismo la periodista ha defendido su trabajo y ha asumido la responsabilidad de testimonios, puntos y comas de su publicación.

En entrevista con La Octava, Hernández realizó una reflexión en torno a varias figuras de la farándula que menciona en su libro, entre ellas actrices, conductoras y modelos.

Anabel aseguró que toda la información que agrega en el libro fue producto de indagatorias y entrevistas con testigos directos. La periodista comentó que todos los testimonios son de ‘primera mano’, de personas cuyas experiencias fueron cien por ciento presenciales.

“Yo senté a personas a que me contaran lo que vieron con sus propios ojos, no lo que alguien les platicó, no lo que leyeron en algún expediente judicial. Están ahí están los testigos que eran escoltas de ‘Don Neto’ Rafael Caro Quintero, que están mencionados en el libro”, aseguró a su interlocutor.

Por otro lado, Anabel señaló uno de los puntos que han despertado diversas posturas y comentarios en el medio de los espectáculos y la farándula: “¿Qué hace que estas mujeres vayan ahí?, es decir, en los clanes del narco.

La periodista comenta que es una de las preguntas que desarrolla en su trabajo periodístico, pero que aún no tiene una respuesta clara al respecto.

“Me parece que es una de las cosas que debemos discutir como sociedad, porque estas mujeres piensan que pueden entrar y salir del mundo criminal, exprimir, llevarse las esmeraldas, un lamborghini, de regalos de los narcotraficantes y que piensan que no importa, sin ningún pudor”, comenta.

Hernández apunta que ese ‘sin pudor’ de las mujeres involucradas con el narco es un reflejo de la sociedad mexicana. Señala que ese fenómeno plantea cuestionamientos acerca de las motivaciones de los artistas, cantantes y otros miembros de la farándula que ya son famosos, pero que pese a su ‘poder mediático’ y ‘relevancia’ entre un público considerable deciden involucrarse y vincularse amorosa o amistosamente con capos del narco.

Asimismo, Anabel pone el ‘dedo en la llaga’ y reflexiona cómo la misma sociedad se ha vuelto más permisiva con los criminales por la manipulación mediática y la falta de sentido en cuestiones de legalidad en México.