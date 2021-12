El ‘narco’ en la farándula: famosos que han sido vinculados al narcotráfico

Este 30 de noviembre salió oficialmente a la venta el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, quien reúne documentos judiciales, entrevistas, testimonios de hechos, reuniones familiares y otros aspectos de la vida privada de los narcotraficantes que lideran el negocio de la droga en nuestro país.

A pesar de que, como su nombre lo indica, busca ahondar en el tema desde la perspectiva y experiencia de las parejas sentimentales de importantes capos mexicanos, también se pueden leer los nombres de diversas actrices, cantantes y conductoras de televisión reconocidas en México.

Lamentablemente esto no es nuevo; desde hace algunas décadas se ha hablado de personalidades en el mundo de la música, el espectáculo y el modelaje que se han involucrado de manera directa o indirecta con el narcotráficos y las redes delictivas relacionadas a este ‘negocio’.

Secretos a voces, hechos confirmados... el historial de famosos relacionados con el narco es muy grande; sin embargo, mencionaremos algunos de los más sonados o conocidos.

Reinas de belleza

Alicia Machado: Este quizá sea uno de los casos más sonados en el mundo de la belleza. Alicia Machado fue acusada de mantener una relación con Gerardo Álvarez Vázquez, alias ‘El Indio’, señalado por presuntamente controlar el tráfico de drogas en algunos municipios del Estado de México, Morelos y Guerrero. Lo anterior dicho por un testigo protegido de la policía.

Laura Zúñiga: Fue ‘Nuestra Belleza Sinaloa’ en 2008; sin embargo, a los 23 años la detuvieron con su novio en Guadalajara. ¿El motivo? Ambos llevaban armas, municiones y miles de dólares en efectivo, al parecer propiedad del Cártel de Juárez. Después se supo que ella no tenía conocimiento de las actividades ilegales de su novio, por lo cual fue puesta en libertad.

Juliana Sosa: La colombiana estaba despuntando en el mundo del modelaje con diversos contratos para pasarelas cuando se hizo novia de José Jorge Balderas Garza, alias ‘JJ’, quien disparó contra el futbolista Salvador Cabañas y trabajaba como operador de Edgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, vinculado a su vez al Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva. Juliana fue detenida en un operativo en Bosques de las Lomas; terminó siendo deportada a Colombia.

Actores/actrices

Sergio Mayer: Al actor y ex diputado se le menciona en la publicación de Anabel Hernández por la supuesta amistad que el actor sostuvo con el narcotraficante ‘La Barbie’. Sin embargo, ya desmintió en un programa las acusaciones en su contra: “Suponiendo, y sin conceder, y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”.

Kate del Castillo: La actriz, conocida por interpretar a la famosa Teresa Mendoza en ‘La Reina del Sur’, aparentemente no estaría relacionada con el tráfico de drogas únicamente en la ficción, pues se habla de que mantuvo una estrecha relación con ‘El Chapo’, con quien se enviaba cartas y regalos. Además, una foto de ambos salió a la luz, por lo que comenzó a ser investigada.

Ninel Conde: De igual forma que con Mayer, Anabel Hernández mencionó el caso de la también cantante: “ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser, presuntamente, triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades; se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado”.

Músicos

Julión Álvarez: En 2017 el cantante fue acusado de lavado de dinero relacionado al narcotráfico, por lo cual sus cuentas fueron congeladas en Estados Unidos y comenzó una investigación en su contra. Además tocó en la boda de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Valentín Elizalde: El pasado 25 de noviembre se cumplieron 15 años del asesinato de Valentín Elizalde después de una presentación en Reynosa, que dejaría en el lugar del asesinato más de 70 casquillos de bala. Algunas versiones señalan que el hecho estuvo relacionado donde el cantante entonó dos veces (al inicio y al final) la canción ‘A mis enemigos’, donde supuestamente habla de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien se la dedicaría a sus rivales en el mundo del narcotráfico.

Jenni Rivera: Durante la carrera de la cantante se le atribuyeron supuestos nexos con el tráfico de estupefacientes porque interpretó diversos narcocorridos. Incluso se dice que el accidente aéreo en el que perdió la vida fue a causa de una venganza por parte de capos de la droga.

Sergio Gómez: El ex vocalista de la banda de música duranguense ‘K paz de la Sierra’ fue acusado de mantener vínculos con el narco, pues su fuerte sucedió después de una presentación en Michoacán, a manos del crimen organizado. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura en diciembre de 2007.

Los Tucanes de Tijuana: La banda estrenaría en 2009 ‘El más bravo de los bravos’, un corrido que después se diría fue escrito para Raydel López, alias ‘El Muletas’, líder de una de las células del Cártel de Sinaloa en Tijuana, de donde es originaria la banda, por lo cual iniciarían una investigación en su contra.