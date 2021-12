Andrés García y ‘Platanito’ aceptan que tuvieron vínculos con cárteles del narco

El libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, ha puesto en jaque a la industria del espectáculo en México después de que varios miembros de la farándula fueran relacionados con personajes como ‘La Barbie’ o los Beltrán-Leyva.

Ante las negativas de Galilea Montijo o Ninel Conde, ahora los que han sido relacionados al narcotráfico fueron el actor Andrés García, el comediante Sergio Verduzco Rubiera, mejor conocido como ‘Platanito’ y el exgaribaldi Charly López, quienes incluso han compartido los detalles de sus encuentros.

En el libro de Hernández, la periodista cuenta que García presuntamente era socio de los Beltrán-Leyva. En una entrevista con Chisme No Like, el actor de El privilegio de amar confirmó que conocía a los líderes del cártel de Sinaloa. “Yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes, me valía ve…Yo los conozco a todos”, expresó.

Ante el cuestionamiento sobre si sentía miedo, Andrés García señaló que nunca lo tuvo, al contrario. “Te ayudan cuando pueden, es depende de cómo lo tomes. A todos los conozco. Me han visto con ellos en restaurantes. ¿Y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos”, refirió.

Por su parte, Charly López también decidió acabar con las especulaciones y calificó a Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, como una persona respetuosa y cariñosa, al cual nunca vio armado ni drogado. En una plática con el programa De Primera Mano, el cantante relató que sus encuentros eran sobre todo en centros nocturnos.

“Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí a ‘La Barbie’, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón. Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse”, aseguró quien incluso dijo que en ocasiones pudo sentarse a su lado. “Yo realmente no sabía quién era y no es un delito, a mí que me acusen por empobrecimiento ilícito”, agregó.

Asimismo, señaló que fue cliente de “El Congo”, establecimiento que él manejaba, por lo que lo atendió como un cliente cualquiera. “Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía: ‘¿cómo está mi Charly?’ Yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo. Lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, negarlo se me hace tonto”.

Otro de los señalados en Emma y las otras señoras del narco es ‘Platanito’, quien también aceptó que estuvo presente en la fiesta de los Beltrán Leyva, dándole la razón a Hernández, debido a que debía ir a los shows por los que era contratado sin importar quién estuviera presente.

“Narran que asistí a una fiesta de ‘La Barbie’. Sí, efectivamente creo que así fue. Un amigo muy sabio me dijo: ‘cuando vas a la papelería llegas y te preguntan: ¿a qué se dedica o sino no le puedo dar sus copias?’, pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten”, contó en la Feria del Libro de Guadalajara.

“No la conozco, pero he escuchado que es una gran periodista. Le mando un gran beso y gracias por mencionarme. A ver si luego, me menciona en otras cosas más tranquilas”, apuntó sobre Anabel.