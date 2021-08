Paty Navidad es hospitalizada por COVID; la reportan grave de salud

La actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, se encuentra hospitalizada debido a complicaciones médicas relacionadas con el COVID-19.

Hasta la mañana de este miércoles, su estado de salud fue reportado como grave tras saturar baja oxigenación, sin embargo se encuentra estable, según informó Reforma.

En redes sociales cientos de usuarios han criticado a la participante de Master Chef Celebrity debido a sus comentarios sobre la pandemia.

“El COVID-19 es una inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación, tiene que ver hasta con el libro de George Orwell, estamos viviendo un estado orwelliano de dictadura tecnócrata. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha porque es un plan de reducción de población”, dijo Paty a medios de comunicación en enero pasado.

En esa declaración también opinó sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2 y manifestó su rechazo a aplicarse la dosis.

“Ya se ha venido modificando el ADN humanos, pero ahorita a través de las vacunas que traen nanotecnología y que traen ARN, vienen a modificar el ADN, es una nueva era. Obviamente que no me voy a vacunar. Yo me cuido con mi mismo sistema inmunológico, no uso cubrebocas”, dijo.