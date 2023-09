No solo para Pablo Escobar: Juan Gabriel cantó para Arturo Beltrán Leyva, según ‘Las señoras del narco’

“La sorpresa me la llevé cuando mi hermano me dijo que llegó Juan Gabriel”, explicó uno de los testimonios que forman parte del libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, en el que la periodista Anabel Hernández señala al ‘Divo de Juárez’ de haber cantado para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

El pasado 18 de septiembre, salió a la venta el nuevo libro de Anabel Hernández, en el que continúa indagando en la vida en los círculos privados del crimen organizado. En 2021, la periodista publicó Emma y las otras señoras del narco (2021) en el que señaló a diferentes figuras del espectáculo vínculos con varios capos conocidos.

En esta nueva entrega, la investigadora navega entre los testimonios de una persona llamada Celeste V., quien fue pareja de Arturo Beltrán Leyva y que “conoció a los jefes de la droga más temidos de los últimos tiempos”.

Dentro de Las señoras del narco. Amar en el infierno se menciona que Celeste, aparte de ser amiga y amante de Beltrán Leyva, trabajaba para el capo.

¿Cómo fue el concierto de Juan Gabriel con Arturo Beltrán Leyva?

En uno de los capítulos del libro, titulado ‘La Favorita’, dedicado a la supuesta relación del narcotraficante con Galilea Montijo, Celeste también recuerda una ocasión en la que se rentó la propiedad de Villa Casa Mansión La Cima, ubicada en la playa de Caleta, para celebrar el Día de las Madres con la familia de Beltrán Leyva.

“La casa se rentó en 10 mil dólares (170 mil 861 pesos mexicanos). Le encantó a Arturo y a su familia”, explica el testimonio de Celeste, su hermano y los demás miembros del crimen organizado acudieron a un evento especial en ese sitio.

Supuestamente, Juan Gabriel cantó para Beltrán Leyva. (Cuartoscuro)

Celeste comenta que, durante su estancia en la casa rentada, quedó asombrada en una ocasión cuando el cantante Juan Gabriel llegó para dar una presentación musical:

“La sorpresa me la llevé cuando mi hermano me dijo que llegó Juan Gabriel. Lo contrataron para cantar en un concierto para Arturo y todos sus jefes. Vinieron sus hermanos. Me acuerdo de que Carlos me llamó para que lo escuchara”.

El otro concierto de Juan Gabriel, donde besó a Pablo Escobar

El concierto que menciona Anabel Hernández en su nuevo libro es la segunda vez que menciona al ‘Divo de Juárez’ en uno de sus trabajos de investigación.

En su libro anterior, Emma y las otras señoras del narco, hay un testimonio en el capítulo de ‘Las mujeres de Don Neto’, en el que se señala que el cantante cantó enfrente de Ernesto Fonseca Carrillo y Pablo Escobar.

“Un escolta de Ernesto Fonseca Carrillo compartió un testimonio revelador en el que mencionaba que el famoso cantante había actuado en una fiesta organizada por su jefe. En ese evento, uno de los invitados de honor era el narcotraficante colombiano Pablo Escobar”, explica el nuevo libro de Anabel Hernández.

El narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, apodado como ‘Don Neto’, supuestamente contrató a Juan Gabriel para que se presentara en una de las fiestas que organizaba.

“Eran los tiempos cuando en todas partes sonaba su canción Querida”, explicó el libro de Emma y las otras señoras del narco, en el capítulo de ‘Las mujeres de Don Neto’.

Juan Gabriel fue reconocido por sus labores dentro de la música. (Foto: Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

El evento en el que afirman que se presentó ‘El Divo de Juárez’ ocurrió en un rancho llamado La Herradura en Guadalajara, Jalisco. Durante la celebración, un acompañante de Pablo Escobar le hizo una broma pesada al intérprete de ‘El Noa-Noa’:

“Uno de los acompañantes de Escobar, que tenía la confianza para jugarle bromas pesadas, se acercó a Juan Gabriel y le ofreció un millón de dólares si le daba un beso al capo colombiano... El cantante, seguramente más por intimidación que por dinero, fue y sorpresivamente le plantó un beso en los labios a Escobar”.

El cantante asistió a una fiesta organizada por el Cártel de Guadalajara. (Especial)

El testimonio del libro de Anabel Hernández narra que Escobar y ‘Don Neto’ sacaron sus pistolas ante la acción de Juan Gabriel, pero el acompañante del criminal colombiano se levantó para asegurar que era una broma.

“Don Neto soltó la carcajada, a Escobar no le causó ninguna gracia, pero tuvo que aguantar y también rio para no sentirse más ridículo. Juan Gabriel ya no continuó el show y se esfumó antes de que Escobar cambiara de opinión”.