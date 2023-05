Silvia Urquidi asegura que ladrones hicieron saqueo en la casa de Juan Gabriel

Al menos 4 ladrones entraron el 26 de mayo a la residencia conocida como ‘Casa Victoria’, que perteneció a Juan Gabriel en Ciudad Juárez y la que actualmente sirve como museo en honor del cantante.

Tras los reportes de robo, la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Chihuahua comenzó la investigación del hurto de las pertenencias de Alberto Aguilera Valadez, por lo que su exmanager y amiga Silvia Urquidi dio detalles.

“Yo creo que los estaban vigilando, fue como a las 4 de la tarde. Ella, que casi no sale, salió al cajero y no se cuánto se tardó, pero el chiste es que cuando ella regresó eran varios tipos ya los que estaban adentro”, dijo a Venga la alegría.

Los vecinos y encargados deben declarar a las autoridades porque aún no se sabe por dónde entraron, pero recalcó que algunos bienes materiales de el ‘Divo de Juárez’ son difíciles de recuperar.

“Encontraron en dónde estaban trofeos de Alberto que ya los tenían en una canasta para llevárselos y ese es el miedo de la señora, ella dice que van a regresar por todo esto que ya tenían guardado”. Después un hombre fue detenido acusado de los hechos, ya que aparentemente volvió al lugar.

Silvia Urquidi habla del hijo de Juan Gabriel

En medio de sus declaraciones, Urquidi contó que uno de los hijos del intérprete de ‘Amor eterno’ ya se había llevado varios objetos.

“Más saqueada que la que me la dejó junior la casa pues yo creo que ya no puede estar más. Junior vendió y se llevó todo lo que era de valor”, añadió quien agradeció el cariño de la gente de la ciudad por él, que incluso cuidan la casa en la que “nunca había pasado nada porque no han dejado de tener seguridad”.

Sin embargo, tras el incidente aseguró que tuvieron apoyo del fiscal y que patrullas se quedaron custodiando.