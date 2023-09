Arturo Beltrán Leyva, el ‘rompecorazones’: Ellas son las mujeres que conquistaron al narco mexicano

Las señoras del narco: Amar en el infierno es la nueva investigación periodística publicada por Anabel Hernández que añade a más famosas, entre cantantes, conductoras y actrices, a la lista de celebridades con las que el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva habría mantenido una relación amorosa.

Se trata de la continuación del reportaje Emma y las otras señoras del narco (2021) que causó controversia en el mundo del espectáculo, pues en el libro se menciona que personalidades como Sergio Mayer, Ninel Conde, Juan Gabriel, Andrés García y ‘Platanito’ tuvieron vínculos con el cártel liderado por los hermanos.

En la primera entrega de dicha investigación, la autora señaló a Galilea Montijo como una de las famosas que sostuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Barbas’. Ahora, en esta nueva publicación, ofrece más detalles del supuesto romance y además revela que Karla Panini, una de las integrantes de Las Lavanderas, también conocía al capo.

¿Quiénes fueron las “novias” de Arturo Beltrán Leyva?

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, es el testimonio de Celeste, expareja de Beltrán Leyva, quien mantuvo una relación de más de 10 años con el narcotraficante. Es ella, según explica la periodista, quien “se convierte en la guía de un viaje en el infierno donde ella vivió y conoció a los jefes de la droga más temidos de los últimos tiempos”.

“Soy Celeste V. Soy la mamá de la hija del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y me quieren matar”, se puede leer en el libro.

Ninel Conde

Hernández dedica un capítulo entero la actriz y cantante titulado ‘Bombón asesino’. Ahí la periodista señala a Ninel Conde de supuestamente recibir un Lamborghini cono regalo del narcotraficante, además de otros lujosos obsequios, e incluso la vincula con departamentos millonarios que habría adquirido con dinero proveniente de Beltrán Leyva.

Galilea Montijo

El nombre de la actriz y presentadora de televisión nuevamente aparece en esta segunda parte. Anteriormente, se dijo que la conductora tuvo un noviazgo con el narcotraficante durante casi dos años. Sin embargo, Montijo negó estos señalamientos y advirtió que tomaría acciones legales contra quienes buscan manchar su imagen.

“Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo”, confesó Celeste en su relato. La mujer también narró que en una ocasión, a inicios de 2005, la vio llegar junto a Beltrán Leyva a una residencia en Acapulco: “La Galilea que vi cuando Ángel estaba estacionado era un pavorreal.”

Karla Panini y Karla Luna

La exintegrante de Las Lavanderas, Karla Panini, quien desde hace tiempo se encuentra en medio de la polémica por su relación con Américo Garza, exesposo de su amiga y compañera Karla Luna, quien murió de cáncer en 2017, ahora también aparece en el nuevo libro de Anabel Hernández.

Según la periodista, tanto Panini como Luna estaban vinculadas a Beltrán Leyva, a lo que Panini respondió con un video publicado en Instagram, en donde acepta que sí lo conoció, pero gracias a la relación que éste tenía con Luna.

“Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, Américo había decidido terminar con ella”.

Agregó que en 2009 se enteró de que se trataba del narcotraficante, cuando lo vio en una fotografía y Luna se lo mencionó.

“No tenía idea que era líder de un cártel hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado. Me di cuenta de que era una persona importante para ella, porque estando conmigo, lloró cuando falleció, cuando lo agarraron”.

Dorismar

Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, es una modelo y presentadora argentina, famosa por haber trabajado en El Gordo y la Flaca de la cadena Univision, además de participar en programas mexicanos como La Parodia y Desmadruga2. Según Hernández, ella también habría llamado la atención del capo de la droga.

Mariana Ríos

La actriz y modelo mexicana, nacida en Aguascalientes y quien se coronó como Señorita México en el año 2000, fue otra de las presuntas novias Beltrán Leyva. Ríos es conocida por actuar en telenovelas como Mañana es para siempre (2008), Triunfo del amor (2010) y Qué bonito amor (2012).

Paty Navidad

La famosa actriz originaria de Sinaloa y célebre por su papel en la telenovela La fea más bella, es otra de las involucradas con el narcotraficante. Navidad ha sido criticada por sus polémicas declaraciones sobre la pandemia de Covid-19 y por promover información falsa y teorías conspirativas.

Betty Monroe

Beatriz Monroy Alarcón, mejor conocida como Betty Monroe, es una actriz nacida en Guadalajara con más de 20 años de trayectoria en televisión y teatro musical. Es famosa por sus actuaciones en las telenovelas Como en el cine (2001), La mujer de Judas (2012) y Sueño de amor (2016).

¿Quién es la esposa de Arturo Beltrán Leyva?

La lista de amores de Beltrán Leyva no solo incluye celebridades, modelos y actrices, sino también mujeres que permanecieron anónimas, entre ellas su esposa Ilyana Marcela Gómez Burgueño, quien según relata Anabel Hernández, compartía rasgos físicos con Celeste.

Si bien la periodista la menciona como en su libro Los Señores del Narco, sobre su origen e historia no se dijo mucho. Fue hasta la publicación de Las señoras del narco: amar en el infierno que se supo que es originaria de Sonora y conoció a Arturo cuando tenía tan solo 16 años.

Según la periodista, el narcotraficante se habría obsesionado con ella al grado de llevársela sin el consentimiento de sus padres. La pareja tuvo dos hijas, a las cuales solían llamar por sus sobrenombres: Mony y la Pichona.

Hernández también la describe como una mujer “sin un pelo de tonta”, dominante, quien poco a poco fue “adquiriendo poder y control sobre Arturo”.

“Detrás del asesino, el narcotraficante duro, sanguinario e implacable, había un hombre con una devoción enfermiza hacia su esposa, una fijación mutua que daba tumbos entre el amor y el odio. Arturo le tenía miedo”, asegura la autora.