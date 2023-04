Andrés García y Arturo Beltrán Leyva: ¿Cómo fue su supuesta amistad?

Andrés García aceptó que conoció y convivió con algunos capos mexicanos a lo largo de su vida antes de morir a los 81 años en Acapulco. El actor fue uno de los miembros de la farándula relacionados con Arturo Beltrán Leyva, pero aseguró que nunca hizo negocios del narcotráfico.

“Yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes, me valía ve…Yo los conozco a todos”, expresó a Chisme No Like. “Te ayudan cuando pueden, es depende de cómo lo tomes. A todos los conozco. Me han visto con ellos en restaurantes. ¿Y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos”, agregó.

Para el intérprete de Pedro Navajas no cometía ningún delito por sus amistades y afirmó que su trato con estos personajes fue a raíz de su trabajo como figura pública.

“Sí conozco a casi todos los narcos y algunos son muy caballeros (…) ¿Por qué? Porque soy una figura pública y se me acercan para conocerme y es mi trabajo ser amable y contestarle al público sean quienes sean. No me voy a poner a preguntarle usted a qué se dedica para ver si puedo hablar con usted”, aseguró en una transmisión en YouTube.

La polémica de Andrés García con Anabel Hernández

Luego de la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, mantuvo una controversia con la periodista Anabel Hernández, quien incluso lo demandó por amenazas y violencia de género ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República.

Esto fue a raíz de unas declaraciones en donde argumentó que utilizó lenguaje altisonante y despectivo para asegurar que no era su socio. “Nunca hicimos ningún negocio. Y me visitaba, claro que sí. La pasábamos muy bien, nos tomábamos uno o dos tequilas juntos”.

Hernández contó que en ningún momento ella escribió que García estuviera involucrado económicamente con los Beltrán Leyva y que el hecho solo existía en su imaginación. Luego de que García respondiera que “sí le parto su madre”, la investigadora afirmó a La Octava que sostenía cada una de sus palabras.

“No hay la menor duda de lo que escribí, no sólo porque el testigo de los hechos lo vio, sino porque el propio actor, después de que fue publicado el libro, dio varias entrevistas donde hablaba: ‘sí, es verdad, yo los conocí a todos, eran mis amigos’”, apuntó luego de que afirmara que era uno de los cercanos con Arturo Beltrán Leyva.