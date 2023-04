Adiós, ‘Pedro Navaja’: Muere Andrés García a los 81 años

Este 4 de abril se reportó la muerte del actor Andrés García a los 81 años, luego de vivir un complicado diagnóstico de cirrosis y presentar malestares de salud que le dificultaban la movilidad y lo mantenían con constantes recaídas en cama.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de un breve comunicado en Twitter: “la ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Andrés García. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”.

Una de las primeras personas en enviar mensajes de pésame fue la cantante de RBD Anahí Puente, quien era cercana al intérprete de Pedro Navajas, y escribió en Twitter:

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés.”

La cantante Anahí reaccionó ante la noticia del fallecimiento de Andrés García. (Foto: Twitter / @Anahi)

Anahí visitó a Andrés García ante sus complicaciones de salud (Foto: Instagram @anahi)

García nació en mayo de 1941 en República Dominicana y se mudó a Acapulco, México, país donde comenzó a trabajar como lanchero y luego despegó su carrera en la actuación.

Tiene más de 120 créditos en diversas producciones, incluso ganó el Premio de los Periodistas Cinematográficos de México al Mejor Actor en 1986.

¿De qué murió Andrés García?

Aunque no se ha revelado la causa de muerte oficial, el actor había padecido varias enfermedades:

Cirrosis

Fibromialgia

Osteoartritis

Leucemia

Una condición en la que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos

Desde julio del año pasado el galán de películas y telenovelas presentó desmejoría en su estado de salud después de que le diagnosticaron cirrosis.

En entrevista con el programa De primera mano, el actor reveló en julio que padecía esta condición clínica del hígado:

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo... Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”.

Andrés García inició a hacer telenovelas a los 25 años. (Instagram / @andresgarciatvoficial)

Con el paso de los meses visitó en más de una ocasión el hospital y en diciembre de 2022 Anahí, una de sus amigas desde hace más de 20 años, envió a una neumóloga hasta su domicilio en Acapulco para que lo revisara.

El actor había había estado compartiendo en su canal de YouTube el avance de sus enfermedades y sus recaídas, incluso hace unos días su esposa Margarita Portillo reportó por ese medio que tenía dificultades para caminar, le habían adaptado un colchón especial y una silla en el patio para que pasara su mañana, sin embargo, comía poco:

“No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen”.

El actor nacido en República Dominicana afirmó en julio de 2022 que había sufrido una fuerte caída y publicó un video donde alarmó a sus seguidores: “Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así... Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”.

El testamento de Andrés García

El actor ya tenía listo su testamento. Desde la década de los 70 comenzó a amasar su fortuna como uno de los galanes de la industria del cine y generó varios negocios.

En uno de sus programas de YouTube de febrero de 2021 habló sobre su herencia y sus herederos: “tampoco hay dinero, lo que hay terrenos y alguna que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie ni hay trabajo para nadie, lo que vendan y lo que ellos le puedan sacar se lo reparten en un 20 por ciento cada uno”.

Claro que en ese momento aclaró que del 20 por ciento de su hijo Andrés García y otro tanto a Leonardo le quitó un cinco por ciento para darle 10 a su mamá, “para que no quede desamparada, ya no es mi mujer... pero no tiene otra manera de subsistir”.

“Ya cuando uno llega a los 80 años en cualquier momento te toca... el mal genio no se me quita y en por ahí me ando agarrando a balazos otra vez”, comentó en ese contenido de febrero de 2021.

Sin embargo, en agosto de 2022 dijo que las beneficiarias serían su esposa Margarita Portilla y su hermana Rosa María García:

“Del testamento yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. A Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”, señaló.

Por medio de un video en su canal de YouTube, García había contado la razón por la que incluyó a Roberto Palazuelos en un principio: “Se ha portado muy bien desde que lo conozco desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”.