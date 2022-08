Andrés García revela que Roberto Palazuelos y otros familiares están fuera de su testamento

En las últimas semanas, el actor Andrés García ha visto comprometida su salud en medio de un diagnóstico de cirrosis, por lo que en más de una ocasión afirmó que ve cerca el final de sus días. En medio de una polémica con Roberto Palazuelos –a quien retó a un duelo a balazos–, el histrión de 81 años modificó su testamento, en donde inicialmente lo había incluido.

Después de que afirmara que el empresario amenazó a su familia con dejarlo muerto de hambre es que García se decidió a hacer los cambios luego de aseverar que su relación con sus hijos sigue deteriorada. Hace tan solo unos días su hija Andrea le ofreció disculpas luego de que quien formara parte de telenovelas como El Privilegio de Amar la desconociera.

“Yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de diarrea, te va debilitando y cada vez comes poquito para no provocarla. Creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante de Sale el Sol.

¿Quiénes aparecen en el testamento de Andrés García?

Ahora ni el ‘Diamante negro’ ni sus hijos aparecerían en el documento. El propio García reveló que todos contaban con un 20 por ciento de sus propiedades, porque la herencia no era dinero. A su vez manifestó que tanto a Leonardo como Andrés García Jr. les descontó un cinco por ciento que sería destinado a sus mamás.

Sin embargo, ahora las beneficiarias serían su esposa Margarita Portilla y su hermana Rosa María García. “Del testamento yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. A Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”, señaló.

Por medio de un video en su canal de YouTube, García había contado la razón por la que incluyó a Palazuelos en un principio: “Se ha portado muy bien desde que lo conozco desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”.