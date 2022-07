'Lo levanté de chiquito': Andrés García reta a Palazuelos por amenazar a su familia

El actor Andrés García asegura que Roberto Palazuelos amenazó con dejarlo sin comer ahora que lo ve debilitado debido a un diagnóstico de cirrosis y luego de que hace unos días subiera un video a su canal de YouTube en donde confió ve cerca su final tras sufrir una caída por tomar una dosis incorrecta de un medicamento “falso”.

Notoriamente molesto, García retó a su ex amigo poco después de que el ‘Diamante negro’ revelara que están distanciados, aunque pensaba buscarlo. “Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ahora se pone a decir pend... de mí”, dijo a De primera mano.

El peligroso reto al que invitó Andrés García a Roberto Palazuelos

El histrión, de 81 años, citó a Palazuelos el próximo 15 de septiembre en la Plaza del Carmenere a las 3 de la tarde para arreglar los problemas entre ellos, aunque con pistolas de por medio “como los hombres”, ya que García afirma que es la forma de “quitarle lo hocicón” para que deje de jugar con él. “Ahí te espero y deja de hablar de mí. Hazte tu propia publicidad”.

García defendió su carrera en el cine y la televisión y apuntó que Palazuelos no hizo más que aprovecharse. “Tú sí has hablado mal de mí diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, hijo de la gran pu.... Tengo cien películas y tú no tienes ninguna, qué carajo eres tú, un pobre engreído”, señaló.

Asimismo, lo acusó de amenazar a su familia por medio de palabras que le dijo a uno de sus hijos, con quienes también se encuentra peleado. “Amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pen... que no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo”.