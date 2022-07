Leonardo y Andrés Jr., hijos de Andrés García, se reunieron en Acapulco. ¿Vieron a su papá?

En días pasados trascendió la noticia de que el estado de salud de Andrés García se deterioró considerablemente gracias a un golpe que sufrió en la cabeza y que confesara que padece de cirrosis, aunque de acuerdo con su esposa, Margarita Portillo, ya se encuentra mejor.

García ha ofrecido una serie de declaraciones en los últimos días, entre las que destaca que ninguno de sus hijos biológicos se han preocupado por él. Entre ellos, están Andrés García Jr. y Leonardo García, quienes se dejaron ver juntos en Acapulco, ciudad donde también reside su padre.

Hijos de Andrés García se reunieron en Acapulco

A través de su perfil de Instagram, Leonardo compartió algunas fotos y videos en las que aparece abrazando a su hermano Andrés y a su madre, Sandra Vale, con quien viajaron a tierra costeña para pasar un fin de semana en familia; el ausente fue el primer actor, aunque fue etiquetado en dos publicaciones.

“Con mi madre hermosa y mi precioso hermano Andrés García Jr.”, fue lo que escribió García en una de las fotos que posteó el pasado domingo.

Tanto Andrés Jr. como Leonardo se veían contentos con su encuentro, pues al parecer ya tenía un tiempo que los hermanos no se reunían en familia; además de convivir con su madre, también estuvieron otras personas de su familia, así como algunos amigos cercanos.

Se desconoce si hubo un encuentro entre el actor y sus hijos, puesto que él tampoco compartió historias o fotos con Andrés Jr. o Leonardo, a pesar de que se encontraban en la misma ciudad.

Este es el estado de salud de Andrés García

El pasado 6 de julio, Andrés García encendió las alarmas de sus seguidores y del mundo del espectáculo por un video titulado ‘Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano’.

“Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”, aseguró quien el año pasado vivió una polémica con la periodista Anabel Hernández al hablar de su relación con el narco.

García aseguró en una entrevista que su estado actual de salud es su culpa porque ha tenido una vida de excesos en donde no ha dejado de trabajar. “No estoy triste, no es mi línea. Yo me enojo cuando algo no me sale, entonces reacciono a veces hasta violentamente. Eso de la depresión no se me da”.

Días después, fue su esposa Margarita Portillo quien informó sobre la evolución en la salud del primer actor.

“Pues mira, yo creo que -ya está- mejor porque ya está mentando madres, con su carácter de siempre está; en la mañana lo veía medio agüitadito, pero ahorita ya está mejor”, dijo.