Explosión en mina de China deja al menos 82 muertos; es el accidente más grave desde 2009

El presidente chino, Xi Jinping, instó a intensificar las inspecciones de riesgos y los controles de peligros en minas. (AP).

Según informaron los medios estatales, se están investigando las causas de una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi, y varios funcionarios de la empresa fueron detenidos tras el incidente más mortífero de este tipo en el país desde 2009.

Las autoridades, en una rueda de prensa celebrada el sábado por la noche, redujeron la cifra de muertos a 82, frente a la estimación inicial de 90. Según Xinhua, dos personas permanecen desaparecidas y 128 están hospitalizadas tras la explosión del viernes. Continúan las labores de rescate.

¿Qué dijeron las autoridades tras la explosión en mina de China?

El presidente chino, Xi Jinping, instó a intensificar las inspecciones de riesgos y los controles de peligros, y pidió mayor vigilancia durante la temporada actual, en la que las fuertes lluvias y las inundaciones son más frecuentes.

El primer ministro Li Qiang se sumó a estas directrices, solicitando una divulgación transparente de la información y una aplicación más estricta de las responsabilidades de seguridad en los sectores clave, según informó la agencia de noticias Xinhua.

Según informó Xinhua, el equipo de investigación del Consejo de Estado de China llevará a cabo “una investigación rigurosa y exhaustiva para determinar plenamente las causas del accidente, esclarecer las responsabilidades de las autoridades locales, los reguladores del sector y la empresa, e imponer sanciones severas de conformidad con las leyes y reglamentos” .

El equipo de investigación también pidió una revisión a nivel nacional de las medidas de seguridad minera y una represión contra las prácticas ilegales, incluidos los lugares de trabajo ocultos, los datos de control falsificados, el recuento poco claro de trabajadores y la subcontratación indebida.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing fue enviado a Shanxi para supervisar las labores de respuesta ante la emergencia, incluyendo la búsqueda y el rescate, la atención médica y la gestión de las consecuencias, según informó Xinhua.

Instó a las autoridades a verificar el número de trabajadores desaparecidos y a prevenir víctimas secundarias.

China trabaja por condiciones laborales en minas

En los últimos años, China ha reducido drásticamente la mortalidad en las minas de carbón, pero esta vasta industria sigue lidiando con prioridades contrapuestas.

El gobierno ha impulsado la producción a niveles récord para satisfacer las demandas de seguridad energética, al tiempo que los responsables de seguridad intensifican las medidas contra las instalaciones sobrecargadas y culpan a los propietarios y operadores de las minas por los accidentes.

La mina Liushenyu, de tamaño mediano y propiedad de Shanxi Tongzhou Coal & Coke Group, tiene una capacidad de producción anual de 1,2 millones de toneladas, principalmente de carbón coquizable, lo que representa una pequeña parte de la producción total de la provincia, que asciende a 1.300 millones de toneladas al año.

Aun así, la explosión se considera un accidente muy grave según la normativa china. Tanto el accidente como los controles de seguridad generalizados que le seguirán se producen en un momento difícil para el mercado nacional del carbón, cuya oferta ya es escasa debido a la demanda estival y a las dificultades en las exportaciones de Indonesia, un importante proveedor.

Incluso después de años de un crecimiento espectacular de las energías renovables, el carbón sigue siendo un pilar fundamental de la matriz energética de China, sustentando la generación de electricidad y la actividad industrial.

Además, es una de las pocas opciones para compensar la actual escasez de suministro de gas natural licuado procedente del Golfo Pérsico.

¿Cómo es la situación de emergencia tras la explosión de mina en China?

Según informes locales, el Ministerio de Gestión de Emergencias ha enviado seis equipos, con un total de 345 personas, para colaborar en las labores de rescate.

Las víctimas reciben atención médica por lesiones, incluyendo exposición a gases tóxicos. Un minero entrevistado por el Beijing News relató haber quedado inconsciente por la explosión y despertar en la oscuridad, para luego arrastrarse hasta un lugar seguro entre una densa nube de polvo.

Un ejecutivo de la empresa implicada en la explosión ha sido detenido, según informó Xinhua, citando al cuartel general del comando de rescate.

El último accidente en una mina de carbón con un número de víctimas mortales mayor fue la explosión ocurrida en 2009 en la mina Xinxing, en la provincia de Heilongjiang , cerca de la frontera con Rusia, que causó la muerte de 108 personas.