Andrea García envía mensaje a Andrés García: ‘Si en algo te he lastimado, perdóname’

Andrea García, hija del primer actor Andrés García, quien en días pasados alarmó a sus seguidores y el mundo del espectáculo por haber estado delicado de salud, envió un mensaje a través de redes sociales para aclarar unos rumores que surgieron sobre una supuesta difamación, y le ofreció disculpas si lo llegó a ofender en alguna ocasión.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz compartió un video -que posteriormente fue borrado- en el que que señala que ella en ningún momento había dicho nada negativo sobre su padre -como habrían confirmado algunos medios de comunicación- porque lo ama.

“Es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá; mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, expresó la actriz en el video.

La hija del primer actor le ofreció disculpas a la vez que, dijo, ella también lo disculpaba a él, y espera que sus diferencias se arreglen pues lo ama y sabe que es recíproco, aunque actualmente se encuentren distanciados por un malentendido.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras; so, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. Porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente, y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, afirmó.

“Te amo y -espero- que en tu corazón y en tu mente nuestra relación de padre e hija nadie la puede dañar”, agregó en su video Andrea, de 46 años, quien espera que la salud de su padre mejore en los próximos días y poder contactarlo para verlo y arreglar sus diferencias.

¿Por qué Andrea García no visita a su padre?

El video eliminado fue retomado por el programa De Primera Mano, mismo que entrevistó a la también conductora, quien dijo que constantemente recibe comentarios en sus redes donde el cuestionan el por qué no va a visitar a su padre para arreglar sus diferencias, a lo que ella contestó:

“Mi papá tiene seguridad armada en su casa. Aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar”, aseguró.

La sugerencia de uno de los conductores fue que se reuniera con sus hermanos Leonardo y Andrés García Jr., quienes estuvieron juntos este fin de semana en Acapulco, para encontrar una solución y que su padre los reciba a los tres.

A pesar de confesar que casi no tiene contacto con ellos, tomó el consejo y dijo que en los próximos días buscará de nueva cuenta a su padre.

El rumor que separó a Andrea y Andrés García

De acuerdo con Andrea, lo que provocó un distanciamiento con su padre fue un rumor difundido por distintos medios de comunicación donde se aseguraba que la actriz dijo que su padre había abusado de ella.

“Mi papá estaba litigando una situación legal muy difícil en la corte y a mí me llamaron para hacerme una entrevista y yo contesté natural. Ni siquiera mencioné a mi papá, me estaban preguntando de una telenovela. Cuando salió el reportaje pusieron ahí que ‘Andrea García confirma que su papá es agresivo’”, dijo en el programa arriba citado.

Por su parte, el actor habría hecho unas declaraciones para una revista de circulación nacional en donde asegura que él nunca hizo eso, y que la relación con su hija no es buena por ello.

“Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución... Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mí ella ni siquiera existe”, declaró Andrés García.