Andrés García: Cirrosis, problemas en la médula y todas las enfermedades que padece el actor

El actor Andrés García, de 81 años, lleva años lidiando con el diagnóstico de distintas enfermedades que han acarreado dolores en su vida diaria, por lo que últimamente ha preocupado a sus seguidores luego de aparecer en cama tras una caída.

Quien afirmó que ya tiene listo su testamento ha hablado abiertamente sobre su muerte al asegurar que siente que está en el final de su vida. “Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”, dijo en su canal de YouTube.

A continuación, te contamos algunos de los males que aquejan al histrión que formó parte de la telenovela El privilegio de amar.

Cirrosis

García empezó a desarrollar síntomas como diarrea, piernas débiles y cansancio tras lo cual se confirmó una cirrosis hepática tras más de tres décadas de excesos y alcohol.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo. Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, le dijo a De primera mano.

De acuerdo con Mayo Clinic esta enfermedad se caracteriza por la cicatrización (fibrosis) del hígado, que causa insuficiencia hepática tras la cual se puede llegar a experimentar fatiga, debilidad y pérdida de peso.

Fibromialgia

Otra de las condiciones que aqueja a Andrés García es la fibromialgia la que calificó le provoca “dolores parecidos o peores que los de la espalda rota”.

Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel es un trastorno crónico que causa sensibilidad en todo el cuerpo e incluso problemas para dormir.

Osteoartritis

Otro de los males de García es la osteoartritis, otra de las causas de sus quejas. “Me despiertan en la noche unos dolores terribles, son en diferentes lugares. Tengo artritis, osteoartritis también”.

El mismo sitio asegura que en este padecimiento los tejidos de las articulaciones se deterioran siendo el tipo más frecuente de artritis.

Médula espinal

Tanto Andrés García como su esposa han pedido donaciones de sangre debido a una condición en la que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos.

“Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos. Me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron y no quise hacer caso”, aseguró a Hoy.

A partir de entonces la visto mayores complicaciones a su salud tras el deterioro de sus vértebras.

Leucemia

Hace varios años le detectaron leucemia y él asegura que se debió a que tomaba diariamente dos pastillas para combatir su mal humor, que le hicieron perder fuerza.

“A mí me dio leucemia hace muchísimos años (…) Me recuperé, pero me quedó muy baja la hemogoblina”, contó a Ventaneando.

La American Cancer Society la califica como un tipo de cáncer de las células primitivas productoras de sangre que tiene mayor frecuencia en los glóbulos blancos.