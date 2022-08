Andrés García: ¿Cuáles son sus negocios y a cuánto asciende su fortuna?

El actor Andrés García, quien se encuentra en medio de una polémica con Roberto Palazuelos que incluyó un reto a un duelo con pistolas, tiene un amplio patrimonio a sus 81 años.

Dicha enemistad llega después de tener una relación estrecha con la familia durante varios años, incluso en mayo 2021 García comentó en su canal que Roberto Palazuelos era uno de sus herederos, con una proporción igual a la del resto de su familia y en repetidas dijo que lo quería como a un hijo.

El histrión nacido en República Dominicana ha reportado en estas semanas que no se encuentra bien de salud, incluso a principios de julio publicó un video en YouTube donde afirmaba: “Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así... Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”.

¿A cuánto asciende la fortuna de Andrés García?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio dedicado a calcular la fortuna de las celebridades, el actor originario de Santo Domingo, República Dominicana tiene un valor de 10 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente 203 millones 766 mil pesos mexicanos.

¿Cuáles son los negocios de Andrés García?

García nació en mayo de 1941 y se mudó a Acapulco, México, país donde comenzó a trabajar como lanchero y luego despegó su carrera en la actuación.

Tiene más de 120 créditos en diversas producciones, incluso ganó el Premio de los Periodistas Cinematográficos de México al Mejor Actor en 1986.

Desde la década de los 70 comenzó a amasar su fortuna como uno de los galanes de la industria del cine y generó varios negocios.

En uno de sus programas de YouTube de febrero de 2021 habló sobre su herencia y sus herederos: “tampoco hay dinero, lo que hay terrenos y alguna que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie ni hay trabajo para nadie, lo que vendan y lo que ellos le puedan sacar se lo reparten en un 20 por ciento cada uno”.

Claro que en ese momento aclaró que del 20 por ciento de su hijo Andrés García y otro tanto a Leonardo le quitó un cinco por ciento para darle 10 a su mamá, “para que no quede desamparada, ya no es mi mujer... pero no tiene otra manera de subsistir”.

“Ya cuando uno llega a los 80 años en cualquier momento te toca... el mal genio no se me quita y en por ahí me ando agarrando a balazos otra vez”, comentó en ese contenido de febrero de 2021.

En su más reciente publicación en YouTube, anunció que ya las vendería todas: “estoy un poco cansado de cuidar, son grandes, la mayoría. Me cuesta caminar, si a alguien le interesa, que se comunique conmigo porque ya las voy a vender”.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, en 2001 se hizo construir una mansión que parecía un castillo.

Algunas de las más famosas son ‘El Paraíso’, frente a la playa Pie de la Cuesta en Acapulco y ‘El Castillo’, en Santo Tomás Ajusco en la CDMX.

Desde hace un tiempo mantiene un programa en YouTube, donde tiene 96 mil suscriptores, también tiene una cuenta en Only Fans.