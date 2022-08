Andrés García habla sobre su estado de salud: ‘No sé de qué estoy malito’

El actor Andrés García detalló que no se siente bien de salud. (Foto: @andresgarciatvoficial).

“No sé de qué estoy malito”, explicó Andrés García en un video de su canal de YouTube. El actor de 81 años publicó un nuevo contenido después de que en las últimas semanas ha protagonizado una polémica con Roberto Palazuelos, a quien incluso retó a un duelo con pistolas.

Esta reciente publicación la grabó recostado en su habitación debido a que no se sentía bien.

A inicios de julio, el dominicano de 81 años dio a conocer en esa plataforma que sufrió una caída y tuvo que ser suturado en la cabeza, el video titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano” preocupó a sus seguidores, pues también dijo:

“Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así... Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”.

Estado de salud de Andrés García

A través del video, García comentó que estaba recostado porque sentía mucha debilidad: “En primer lugar quiero que me disculpen porque este programa lo tengo que hacer desde la cama porque ando un poco malito y no quiero dejar de mandarles su programa semanal. No sé de qué estoy malito”.

El histrión adelantó que tendrá que hacerse nuevos estudios, pues después de que tuvo leucemia ha tenido complicaciones:

“Voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina otra vez porque a partir de que tuve la leucemia me quedo muy baja la hemoglobina y si baja tantito por alguna razón me quedo muy débil”.

También agradeció a los seguidores que se han angustiado por estado: “Sé que mucha gente está preocupada por mi salud y les agradezco su preocupación. Les doy las gracias encarecidamente por preocuparse por mí”.

En el video, el actor contestó varias preguntas de sus seguidores y anunció que pondría en venta todas sus propiedades: “estoy un poco cansado de cuidar, son grandes, la mayoría. Me cuesta caminar, si a alguien le interesa, que se comunique conmigo porque ya las voy a vender”.

Hace unos días, García estuvo hospitalizado y luego reveló que padece una condición clínica del hígado: “No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo... Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, dijo al programa De primera mano.

Además, también aprovechó para mandar un mensaje a Roberto Palazuelos donde le pidió que sostenga en público las amenazas que hizo a su hijo.